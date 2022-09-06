Ece Erken'e oğlu Eymen'den sitem!

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ani vefatı sonrası zor günler geçiren ve şimdilerde ekranlara geri dönen Ece Erken, 2014-2015 yılları arasında evli kaldığı Serkan Uçar'dan dünyaya gelen oğlu Eymen ile bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda oğluyla denizin ortasında jet-ski ile mahsur kalmaları hakkında konuşan Erken'e, Eymen sitem etti. Ünlü sunucu, merhum Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den davacı olmasıyla ilgili sorulara ise yanıt vermedi.

Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy’de bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etmişti. Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Erken, geçtiğimiz günlerde de bakıcı bulamadığı haberleriyle adından söz ettirmişti. İddialara göre; yeni bir bakıcı arayışına giren Ece Erken, ayda 10 bin TL'yi gözden çıkardığı ancak buna rağmen kimseye bulamamıştı. Bu durumdan dert yanan ünlü ismin; "Bakıcı fiyatları o kadar artmış ki; çevremdeki birçok kişi dolarla maaş verdikleri bakıcıların parasını iki kişi ortak karşılıyor. Bakıcı haftanın 3 günü birinde, 3 günü de diğerinde kalıyor" dediği öne sürülmüştü.



"EYMEN'İN BEN BÜYÜTTÜM"



Hakkında çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Ece Erken; sosyal medya hesabından isyan etmişti. Bakıcı değil, evine yardımcı aradığını belirten ünlü sunucu, Twitter'da şu ifadeleri kullanmıştı:



Eymen 7 yaşında. Ben büyüttüm, büyük bir keyifle. Eve yardımcı en az 10 bin TL istiyor dedim ama...



Instagram hesabından da peş peşe paylaşımlar yapan Erken, ilk olarak "Bakıcı 1000 dolardan başlıyor, veremem valla. Ben eve yardımcı arıyorum. Dadılık işimiz yok, dadı benim" demişti. Ardından kahvaltı sofrasında oğlunu paylaşan 44 yaşındaki ünlü isim, Eymen'i kast ederek; "Benimki zaten kendine bakıyor artık" notunu düşmüştü.



OĞLU İÇİN BÜYÜCÜ OLDU



Uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönen Ece Erken, geçtiğimiz günlerde oğlu Eymen ile beraber Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Anne oğul mağazaları gezerken dünyada fenomen olan Harry Potter filminin konsept eşyalarını satan bir mağazaya girdiler. Erken, mağaza içinde büyücü kıyafetini giyerken oğlu Eymen’de o anları telefon ile çekmeye çalıştı.



ANNEYE SİTEM



Çıkışta basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Erken, geçtiğimiz hafta yaşadıkları denizin ortasında jet-ski ile mahsur kaldıkları gün hakkında konuştu.



Ünlü isim, “Eymen Bey yüzünden. Yunanistan’a kadar sürdü” dedikten sonra, Eymen araya girerek “Beni suçlama, sen dedin. Ben 'biraz geriye gidelim' dedim” diyerek annesine sitem etti.



DAVA SORULARINA YANIT YOK



Öte yandan geçtiğimiz günlerde merhum Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den davacı olan Ece Erken, bunu hatırlatan muhabirlere yanıt vermedi. Ünlü sunucu, "Teşekkür ederim iyi akşamlar" diyerek alışveriş yapmaya devam etti.



NE OLMUŞTU?



Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'de sahibi olduğu restoranda geçtiğimiz ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. İddiaya göre Ece Erken'in öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi tarafından tehdit edilmiş ardından ortada bir miras kavgası olduğu ortaya çıkmıştı. Ece Erken'in "Kardeşinin mallarına çökmüşsün" yorumuna ise eski eş Benan Kocadereli bir magazin programında program yorumcusuna gönderdiği öne sürülen mesaj ile karşılık vermişti. İddialara göre mesajda; "Yok öyle bir şey, her şey bilgim dahilinde. Mal kaçırma değil onun adı. Her şey Naz ve Eda'nın. Asıl mal kaçıran başka birisi. Davalar da devam ediyor" ifadeleri yer alıyordu.Bu ifadeler üzerine Erken, Benan Kocadereli'den davacı olmuştu.