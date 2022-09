Damat pozuna Demet Özdemir'den yorum!

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir, 28 Ağustos 2022 tarihinde iki yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. stanbul'da aileleri ve yakın dostlarının katıldığı görkemli bir törenle dünyaevine giren ünlü çift, şimdilerde düğünlerinden kareleri yayınlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta düğünüyle alakalı eleştirilere yanıt veren Özdemir'in ardından Koç da damatlığıyla çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu, eşinin paylaşımına kayıtsız kalamadı.

Sarıyer'de bir otelde dünyaevine giren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'u mutlu günlerinde başta aileleri olmak üzere arkadaşları da yalnız bırakmamıştı. iftin nikah şahitliğini Acun Ilıcalı ve Faruk Turgut üstlenirken; ikili, ilk danslarını Zeki Müren’in seslendirdiği ‘Aklımda Sen Fikrimde Sen’ şarkısı ile yapmıştı. Törende üç farklı gelinlik giyen Özdemir'in ilk seçimi sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü oyuncunun gelinliği halı kaydırmaza benzetilmişti. Özdemir'in yanı sıra Oğuzhan Koç'un da ayakkabıları gündem olmuştu. Ünlü ismin kalın tabanlı ayakkabılarına yorum yağmıştı.



"VE SONSUZA DEK MUTLU YAŞAMIŞLAR!"



Tüm bunların ardından Özdemir'le hayatını birleştiren Koç'tan düğün sonrası ilk paylaşım gelmişti. Oğuzhan Koç, eşi ile birlikte çekilen fotoğrafını, "Ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar!" notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı, "Rüya gecemizde yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler!" mesajını da yayınlamıştı. Koç'un gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi görmüştü.



"HER ŞEY ELEŞTİRİLİR MAALESEF"



Yılın düğünden yeni kareler paylaşan Demet Özdemir, fotoğrafa yazdığı notla tercih ettiği gelinlik ve eşi Oğuzhan Koç'un ayakkabıları hakkında yapılan eleştirilere göndermede bulunmuştu. Güzel oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:



Her şey eleştirilir, her şey kötülenir maalesef. Ama gerçek, anlar! Ne eleştiri, ne kötüleme o anları gölgeleyebilir! An biriktirin, an. İyi bakın resme, ne çok an, ne çok sevgi var!



"YARIN LİNÇ VAR"



Sonrasında ise Oğuzhan Koç ile dans ettiği bir pozuna yer veren Demet Özdemir, "Yarın linç var derken ben" mesajını yazmıştı. Günlerdir düğün haberleri ile magazin gündeminden düşmeyen ünlü ismin paylaşımları, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.



"KOCAM BEY"



Düğünden günler sonra Oğuzhan Koç'tan yeni paylaşım geldi. Damatlığıyla çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcıya binlerce beğeni ve yorum geldi. Çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir de eşinin fotoğraflarına kayıtsız kalmadı. İlk olarak kalp emojisiyle yorum yapan oyuncu, sonrasında "Kocam bey" ifadeleriyle bir yorum daha yaptı. Koç da Özdemir'e; "Eşim hanım" diye karşılık verdi.



861 BİN TL'LİK DÜĞÜN HEDİYESİ



Öte yandan Oğuzhan Koç, eşine Türkiye’de tek olan Bvlgari serpenti gerdanlık hediye etmişti. Koç'un düğün hediyesinin detayları da çok geçmeden belli omuştu. Ünlü şarkıcının eşine düğün hediyesi olarak aldığı gerdanlığın 47 bin 500 euro (yaklaşık 861 bin TL) değerinde olduğu ortaya çıkmıştı.