. Ata Demirer'in anlattıkları şoke etti!

Yaz aylarını İzmir'de geçiren ve o bölgede çektiği filmler gişe rekoru kıran ünlü komedyen Ata Demirer, İzmir'in Urla ilçesinde cüzdanını düşürdü. Demirer'in cüzdanını bulan kişiler, içindeki kimlikte cüzdanın sahibini belirleyerek Demirer'in evine gitti ve cüzdanı teslim etti.'GÜZEL İNSANLAR'Demirer, başına gelen olayla ilgili sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Demirer, 'Urla'da cüzdanımı düşürmüşüm, kapım çaldı iki iyi insan getirdi. Güzel İzmir başkadır' dedi.