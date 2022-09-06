Aslışah Alkoçlar ikinci bebeğine hamile

Hülya Koçyiğit'in sosyetik torunlarından Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz yıllarda evlenmiş ve ilk çocuğunu dünyaya getirmişti. Aslışah Alkoçlar'ın ikinci çocuğuna 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Sanatçı Hülya Koçyiğit ile eski futbolculardan Selim Soydan'ın torunları sosyetik isim Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz yıllarda genç iş insanı Kaan Demirağ ile evlenmişti. Cem adını verdikleri bir oğulları olan Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'ın, ikinci çocuk müjdesi yaşadıkları ortaya çıktı.



Sabah Günaydın yazarı Bülent Cankurt, şimdilerde 1 yaşına gelen Cem adında bir oğulları bulunan Aslışah Alkoçlar'ın, yaklaşık üç aylık hamile olduğunu yazdı. İtalya'da tatilde olan çiftin, mutlu haberi aileleri bile paylaştıkları öğrenildi.



Bu bebekle birlikte Alkoçlar ailesinin de dördüncü torunu dünyaya gelmiş olacak.