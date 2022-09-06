Adriana Lima yeniden anne oldu!

Türk yazar Metin Hara ve iş insanı Emir Uyar ile aşk yaşamasıyla uzunca bir süre magazin gündeminde yerini alan dünyaca ünlü eski süper model Adriana Lima, yapımcı Andre Lemmers'la kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladı. Andre Lemmers'la mutlu birlikteliğini sürdüren Adrina Lima, üçüncü kez anne oldu.

Bir süredir yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşayan eski model Adrina Lima, üçüncü kez anne oldu. Sosyal medya hesabından bebeğini paylaşan Adriana Lima, oğlunu verdiği ismi ilk kez açıkladı. Ünlü modelin hayranları yorum yağmuruna tuttu.



ADRIANA LIMA ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLDU



Geçtiğimiz şubat ayında bebek müjdesi veren Victoria's Secret'tan ayrılan Lima, üçüncü kez anne oldu. Instagram'dan bebeğinin tek gözünün göründüğü kareyi takipçileri ile paylaşan Lima, oğlunun 29 Ağustos'ta dünyaya geldiğini belirtti.



Bebeğine 'Cyan Lima Lemmers' adını verdiğini açıklayan Adriana Lima, gönderisinde "Dünyamıza hoş geldin" ifadelerine yer verdi. People Dergisi'nde yer alan habere göre; Lima ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.