. Seda Bakan'ın mutlu aile tablosu

Oyuncu Seda Bakan, eşi Ali Erel ile örnek ve magazinden uzak bir evlilik hayatı sürdürüyor. Sade yaşantısı ile sosyal medyada da hep beğeni toplayan ve örf ve adetlere yönelik yaptığı geleneksel paylaşımları ile de daha önce beğeni toplayan Seda Bakan, abartıdan uzak gösterişsiz yaşantısı ile dikkat çekiyor. Leyla adında bir kızı bulunan ünlü oyuncu, şimdi de ikinci kızı Ela'yı kucağına aldı.Bakan, hastanede çekilen fotoğraflarını şu sözler ile paylaştı:"Allah'a çok şükür Ela bebeğimizi kucağımıza aldık. Arayan, soran, çiçek yollayan herkese çok teşekkürler. Bu arada dünya tatlısı kızlarımızla Kardashian Ailesi'ne doğru gidiyoruz!"Öte yandan Leyla'nın annesine olan benzerliği de dikkat çekti!