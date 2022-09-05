. Sakalsız hali ortaya çıktı

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye, birbirinden heyecanlı bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitmeye devam ediyor.Programda yarışmacılar kadar jüri üyeleri de konuşuluyor.Yarışmanın jüri üyelerinden biri olan ünlü şef Somer Sivrioğlu, sevecen tavırlarıyla programın en sevilen isimleri arasında yer alıyor.Özel hayatıyla merak edilen isimlerden biri olan Sivrioğlu'nun sosyal medyaya düşen sakalsız fotoğrafı, günün en çok tıklananları arasına girdi.Sivrioğlu'nun sakalsız halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.İşte sakalsız Somer Şef...