Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'a: Kocam bey!
28 Ağustos'ta hayatlarını birleştiren ve günlerce düğünleriyle magazin gündeminden düşmeyen Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir düğünden kareleri paylaşmaya devam ediyor. Ünlü çift birbirlerinin paylaşımına yorum yapmayı da ihmal etmiyor.
Düğünden günler sonra Oğuzhan Koç'tan yeni paylaşım geldi. Damatlığıyla çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcıya binlerce beğeni ve yorum geldi.
Çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir de eşinin fotoğraflarına kayıtsız kalmadı.
'EŞİM HANIM'
İlk olarak kalp emojisiyle yorum yapan oyuncu, sonrasında 'Kocam bey' ifadeleriyle bir yorum daha yaptı. Koç da Özdemir'e; 'Eşim hanım' diye karşılık verdi.
861 BİN TL'LİK DÜĞÜN HEDİYESİ
Öte yandan Oğuzhan Koç, eşine Türkiye'de tek olan Bvlgari serpenti gerdanlık hediye etmişti. Koç'un düğün hediyesinin detayları da çok geçmeden belli omuştu. Ünlü şarkıcının eşine düğün hediyesi olarak aldığı gerdanlığın 47 bin 500 euro (yaklaşık 861 bin TL) değerinde olduğu ortaya çıkmıştı.