. Demet Akalın sahneye çıkarken düştü: Eşi pansuman yaptı
  • USD: 18,21 - 18,24
  • EURO: 18,05 - 18,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Demet Akalın sahneye çıkarken düştü: Eşi pansuman yaptı

Konser sırasında dinleyicilerin yanına inen ünlü şarkıcı, tekrar sahneye dönmek istediği sırada ayağı takılınca yere düştü. Eşi tarafından ayağına pansuman yapılan Demet Akalın, "Uşak gazisiyim" dedi.

Ekleme: 5.09.2022 - 11:18 Güncelleme: 5.09.2022 - 11:21 / Editör: Ozge Selin
Bölge halkına konser vermek için Uşak'a gelen Demet Akalın, büyük ilgiyle karşılandı.

Unutulmaz anlar yaşattı
Kent merkezini dolduran kalabalık, ünlü sanatçının şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşadı.

Sahneye çıkarken düştü
 Şarkı sırasında sahneden inerek dinleyicilerin arasına giren Akalın, tekrar sahneye dönerken ayağı takıldı ve yere düştü.

Güvenlikler tarafından hızlıca ayağa kaldırılan sanatçı sekerek sahneye çıktı.

Eşi pansuman yaptı
Eşi Okan Kurt, sahnenin kenarında Akalın'ın yaralı bacağına pansuman yaptı.

'Uşak gazisi oldum'
İHA'nın aktarımına göre; ağrılar içinde konserine devam eden şarkıcı, yaptığı konuşmada “Uşak gazisi oldum.” dedi.



Yunan medyası Macron'un arkasına sığındı!
Rus petrol şirketi yöneticilerinin şüpheli ölümü
İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss oldu
Fondaş medyanın yerli ve milli hazımsızlığı: Karadeniz'de bulunan doğal gaz ve TOGG hedefte
Kuzey Irak'ta helikopter kazası: 1 şehit
CHP'li Muratpaşa Belediyesi, Süleyman Demirel'in heykelini dikti
Millet İttifakı'ndaki HDP kavgasında son dakika: CHP'ye bir tepki de CHP'li Tanju Özcan'dan
Sırrı Süreyya Önder'den CHP'ye cesur olun ayarı
İtalya'da işletme, yüksek elektrik faturası nedeniyle mum yaktı
Hakan Taşıyan: Sanatçı işini yapsın
Almanya'da doğalgaz zamları protesto edildi
Bakan Nebati: Önümüzdeki aylarda enflasyon daha da hız kesecek
HDP'li Semra Güzel'den FETÖ taktiği: PKK'nın gaybubet evinde saklandı!
Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'ı korkuttu: NATO'ya şikayete gidecekler
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık çıkışı: Hazırım
Yunanistan'ın Lavrion Kampı terör örgütü PKK'nın yuvası oldu! Görüntüler ortaya çıktı
Beşiktaşlı futbolcu tekmelendi, CHP sporda şiddete arka çıktı! Ankara'daki rezil görüntülere skandal destek...
Mehmet Ali Erbil'den den linç çetesine tokat gibi cevap: 'Eskiden 8 saatte gittiğim İzmir şimdi 3.5 saat!'
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 2023 yılında adayımız belli kararımız nettir
Can Ataklı: 30 Ağustos Kur'an ile kutlanamaz
Meteoroloji paylaştı! O güne dikkat: İstanbul dahil birçok il için flaş uyarı

Meteoroloji paylaştı! O güne dikkat: İstanbul dahil birçok il için flaş uyarı

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!