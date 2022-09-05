. Arka Sokaklar'dan üzen ayrılık!

ürkiye'nin en uzun soluklu polisiye temalı dizisi Arka Sokaklar, 17 Haziran'da 632. bölümüyle sezon finali yaptı.16 yılı geride bırakan dizi, 17 sezon için hazırlıklarını bitirmek üzereyken, yeni bir iddia ortaya atıldı.Mesut Komiser diziden ayrıldıDizinin kemik kadrosundan Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh, diziden ayrıldı.Çoruh'un, yeni kariyer planları arasında daha sık tiyatroya ağırlık vereceği bilgisine ulaşıldı.Şevket Çoruh, 2017 yılında Baba Sahne adlı bir tiyatro sahnesi kurdu. Çoruh, Taxim adlı oyunda rol alıyor.Ünlü oyuncu, bunun yanı sıra Çakallar Dans 6 filminde de rol alacak. Çoruh'un, yoğun iş temposu nedeniyle Arka Sokaklar dizisinden ayrılacağı gündeme geldi.