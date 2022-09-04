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Beyaz Gazete
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Konserine orkestra ve vokal ekibi çıktı

Tutukluluk kararından önce konser takvimi hazır olan şarkıcının dünkü İzmir konserine çıkan orkestra ve vokal ekibi, "Sizlere Gülşen’in sevgisini getirdik, hep beraber söyleyelim" dedi.

Ekleme: 4.09.2022 - 10:17 Güncelleme: 4.09.2022 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz nisan ayında verdiği bir konser sırasında 'İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' ifadelerini kullanan şarkıcı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan soruşturma başlatmıştı.

Ev hapsinin devamına karar verildi
Bunun üzerine 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınan Gülşen Çolakoğlu, ifade vermesinin ardından tutuklandı. Sanatçının avukatı Emek Emre, 26 Ağustos'ta tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sundu.

Dilekçeyi değerlendiren İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi de 29 Ağustos'ta Çolakoğlu'nun tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi.

Ev hapsi kararının kaldırılmasına yönelik sunulan dilekçe sonucunda şarkıcının talebi reddedilerek ev hapsinin devamına karar verildi.

3 yıla kadar hapsi istendi
Son olarak Gülşen hakkında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama suçundan 702 kişinin müşteki olarak yer aldığı bir iddianame hazırlandı ve iddianame, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Orkestra ve vokal ekibi çıktı

Olay öncesinde konser takvimi hazır olan genç sanatçının dün İzmir'de konseri vardı.

Gülşen'in ev hapsinde bulunması nedeniyle sahneye şarkıcının yerine Sinem Akkaya ve Fatma Gaye Biçer'in yanı sıra orkestra ve vokal grubu çıktı.

Konser, şarkıcının kliplerinden bir seçkinin gösterimi ile başladı ve Yurtta Aşk Cihanda Aşk şarkısı ile açılış yapıldı.

Konserine orkestra ve vokal ekibi çıktı

'Sizlere Gülşen'in sevgisini getirdik'
'Bu akşamki Gülşen konserimize hoş geldiniz' diyen vokal ekibi, 'Sizlere Gülşen'in sevgisini getirdik, hep beraber söyleyelim, biz de sevgimizi ona gönderelim' dedi.

Dinleyiciler yoğun ilgi gösterdi
Gülşen şarkılarının seslendirildiği ve kliplerinin gösterildiği konser, dinleyicilerden büyük ilgi gördü.

DHA'nın aktarımına göre; alanda toplanan binlerce kişi hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.
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