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İzel sahnede bayıldı!

31 yıl sonra yeniden bir araya gelen ve yoğun ilgi gören konser serisine başlayan İzel-Çelik-Ercan grubunun Fethiye Babadağ'daki konserinde talihsizlik bir olay yaşandı. Konserin sonlarına doğru sahnede fenalaşıp baygınlık geçiren İzel Çeliköz'ün yardımına, Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi yetişti. O anlar bir dinleyici tarafından kaydedildi.

Ekleme: 4.09.2022 - 00:35 Güncelleme: 4.09.2022 - 00:37 / Editör: Ozge Selin
'Özledim', 'İşte Yeniden' ve 'Dönmelisin' gibi şarkılarla 90'lı yıllara damga vuran İzel-Çelik-Ercan, 31 yıl aradan sonra tekrar bir araya geldi. 25 Ağustos'ta Kuruçeşme Açıkhava'da ilk konserlerini veren efsanevi müzik grubu, dün akşam Muğla'nın Fethiye ilçesinde Babadağ Teleferik 1200 Metre Sahnesi'nde müzikseverlerin karşısına çıktı. Konser sırasında İzel'in baygınlık geçirmesi herkesi korkuttu.

İzel sahnede bayıldı!

Konserin son 10 dakikasında, şarkısını seslendirdiği sırada baygınlık geçiren İzel Çeliköz'ün yardımına, sahne arkadaşları Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi koştu. O anlar İzel-Çelik-Ercan'ı dinlemeye gelen bir seyirci tarafından kaydedildi. Kulise götürülen 53 yaşındaki sanatçıya, doktorlar hemen müdahale etti.

İzel sahnede bayıldı!

İŞTE BAYGINLIK NEDENİ

İzel'in, Babadağ Teleferik bölgesindeki konserinden önce yemek yemediği, bu nedenle şeker ve tansiyonunun düştüğü, yüksek rakımdaki oksijenin de etkisiyle bayıldığı öğrenildi.
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