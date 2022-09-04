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İstanbul'dan Halsey geçti

Binlerce kişinin katıldığı İstanbul’daki ilk konserinde en hit parçalarını seslendiren Halsey, Türkçe konuşmasıyla dikkat çekti. Şarkıcı, İstanbul konserinin kendi tercihi olduğunu söyledi.

Ekleme: 4.09.2022 - 10:23 Güncelleme: 4.09.2022 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
“Halsey” adıyla tanınan ABD'li ünlü isim Ashley Nicolette Frangipanei, dünya turnesi kapsamında dün akşam İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

Küçükçiftlik Park'ta binlerce kişiye en hit şarkılarını seslendiren Halsey, bir ara Türkçe konuşmaya başladı.

“Uzun süre bekledim”
“Ne haber? Nasılsınız? Uzun süre bekledim, seni çok özledim” diyen şarkıcı, sıcak havadan da dert yandı.

Halsey, “Çok sıcak” dediği anda ise alkışlarla destek buldu.

İstanbul'dan Halsey geçti

“Ben hayranlarımı tanıyorum”
İstanbul'a davet üzerine değil kendi isteği ile geldiğini dile getiren şarkıcı, konser için önerilen ve en fazla 10 bin kişinin sığabileceği yerler söylendiği ancak bunu kabul etmediğini hatırlattı.

Şarkıcı, “Ben hayranlarımı tanıyorum” dedi.

DNA'sında yüzde 11 Türk geni var
Sosyal medya hesabında DNA'sında yüzde 11 Türk geni bulunduğunu ve “baklava sevecek kadar Türk olduğunu” açıklayan şarkıcı, İstanbul'daki ilk konserinde büyük ilgi gördü.

Oğlunun adı “Ender”
Halsey, Türk asıllı Amerikalı senaryo yazarı Alev Aydın ile tanışmış; çiftin oğulları Ender Ridley dünyaya gelmişti.
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