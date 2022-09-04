Hazal Kaya bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Ali Atay ile mutlu bir evliliği olan Hazal Kaya yakın arkadaşı Selin Şekerci ile Melike Şahin'in konserini dinlemeye gitti. Gazeteciler ile sohbet eden ve ikinci kez anne olmaya hazırlanan Hazal Kaya, bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı.

Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay'la mutlu bir evlilik sürdüren Hazal Kaya, magazin basını tarafından yakından takip ediliyor. Ali Atay ile Hazal Kaya ikinci kez anne-baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor. Güzel oyuncu Kaya, arkadaşı Selin Şekerci ile birlikte Harbiye Açıkhava'daki Melike Şahin konserine gitti.



HAZAL KAYA BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLADI



Ünlü oyuncu Kaya, kapıda bekleyen basın mensupları ile sohbet etmeyi ihmal etmedi. Keyifli halleri ile dikkat çeken Hazal Kaya, bebeğinin cinsiyetini de ilk kez basın mensuplarıyla paylaştı. Buna göre ünlü oyuncunun kız bebek beklediği öğrenildi.