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Beyaz Gazete
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Doğa Rutkay'dan şoke eden açıklama...

'Güldür Güldür Show' oyuncusu Doğa Rutkay, Piraye ve Rutkay Kerim adında ikiz çocukları olan eşi Kerimcan Kamal ile sekizinci evlilik yıl dönümünü sosyal medya paylaşımıyla kutladı.

Ekleme: 4.09.2022 - 00:19 Güncelleme: 4.09.2022 - 00:21 / Editör: Ozge Selin
2014 yılında Kerimcan Kamal ile dünyaevine giren Doğa Rutkay, 2018'de ikiz bebekleri Piraye ile Rutkay Kerim'i kucağına almıştı. Kamal ile mutlu evliliğini sürdüren 43 yaşındaki oyuncu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Doğa Rutkay'dan şoke eden açıklama...

'SEKİZ SENEDİR EVET, EVET, EVET'

Siyah-beyaz düğün fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Doğa Rutkay, 'Tam sekiz senedir 'Evet, evet, evet!' İyi ki evlenmişiz. Mutlu yıl dönümleri' ifadelerini kullandı.

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