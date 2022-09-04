Çağlar Ertuğrul sözleri ile şaşırttı

Yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul ile kız arkadaşı Kayla Manukyan ile Gayrettepe'de trafikte görüntülendi. Gazeteciler ile sohbet eden Çağlar Ertuğrul, "Son kez zayıf çekin beni" diyerek güldürdü.

Son olarak TRT1'de ekrana getirilen Teşkilat dizisinde rol alan ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, sağlık sorunları nedeniyle kadroya veda etmek durumunda kalmıştı. Diziden ayrılması büyük ses getiren Çağlar Ertuğrul ile kız arkadaşı Kayla Manukyan geçtiğimiz gün trafikte araçlarının içinde objektiflere yansıdı.



'SON KEZ ZAYIF ÇEKİN BENİ'



Yeni projesi için 15 kilo alacak olan yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul, basın mensuplarına, 'Son kez zayıf çekin beni.' sözleri ile takıldı.



ÜNLÜ OYUNCUYA SEVGİ SELİ



Diğer araçlardaki vatandaşların Ertuğrul'u görünce 'Hayranınız!' diyerek bağırması ünlü oyuncuyu güldürdü.