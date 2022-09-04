. Aşkım Kapışmak, sevenleriyle buluştu.

İlk kez Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da görücüye çıkan Aşkım Kapışmak, heyecanını sahne öncesi basın mensuplarının sorularıyla attı. Gösterisi hakkında bilgi veren Aşkım Kapışmak, “Türkiye'de bir ilk yapacağız. Psikoloji, kişisel gelişim ile sanatı birleştireceğiz. Burada olduğum için çok heyecanlıyım. İlişkilerin çok daha kötüye gittiği bugünlerde insanların danslara, şarkılara ihtiyaçları var' dedi.EĞLENEREK ÖĞRETEN STAND-UPMerakla beklenen ve yüksek katılımla gerçekleşen gecede, kadın ve erkek doğasındaki farklılıkları mizahi bir dille anlatan, ilişkilere olan bakış açısıyla fark yaratan Aşkım Kapışmak, ‘İlişkiler Komedisi' gösterisi ile Kuruçeşme Açıkhava gecesini neşelendirdi. Kendi yaşamından da kesitlere yer veren Aşkım Kapışmak, izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.Sevenlerine hayatın her alanında uygulanacak bilgileri ve püf noktaları aktarmakla sınırlı kalmayan Aşkım Kapışmak, gösterisinde seyircilerle de interaktif paylaşımlarda bulundu. Bilimsel bilgilerini stand-up gösterisiyle izleyiciye ulaştıran Aşkım Kapışmak, bir yandan ilişkilerde sık yaşanan problemler, toksik ilişkiler, aile dizimi, aşk ve mutluluk konuları üzerine farkındalıklar oluşturdu bir yandan da sahnede kahkaha, müzik, dansı eksik etmedi.AŞKIM KAPIŞMAK'IN ŞARKISI İLK KEZ KURUÇEŞME AÇIKHAVA'DAAşkım Kapışmak, kendi yazdığı ‘Saydırır' isimli şarkısını ilk kez Kuruçeşme Açıkhava'da seyircisine dinletti. Genç yetenek Tutku Tarçın'ın seslendirdiği şarkıya dans ekibinin de eşlik etmesiyle renkli bir geceye imza atıldı. Şarkı, Açıkhava'da büyük alkış topladı.ZEHRA GÜLÜÇ SÜRPRİZİUnutulmaz bir gece yaşatan Aşkım Kapışmak'ın izleyicilerine sürprizi bunlarla da bitmedi. Adını ‘Cennetten Çiçek' şarkısıyla duyuran şarkıcı Zehra Gülüç'ün sahneye gelmesiyle gece daha da şenlendi. Aşkım Kapışmak'ın yazdığı ‘Gülümse Kaderine' parçasını seslendiren Zehra, geceye renk kattı.