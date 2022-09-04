. Ahu Sungur ilk kez anlattı...

Kendisi gibi oyuncu Suat Sungur ile evli olan Ahu Sungur, kendi çocuğunu ve kız kardeşinin çocuğunu çöp evde büyüten ve saklayan Kısmet adlı kadının hikayesini dinlerken çok etkilendi ve kendi çocukluğunda yaşadığı büyük travmayı anlattı.İTFAİYE KEPÇESİ İLE KURTARILIRKEN CAMDA ASILI KALMIŞÜnlü oyuncunun ailesiyle birlikte yaşadığı binada çöp toplayan ve istifleyen bir kişi nedeniyle yangın çıkıyor ve Sungur Ailesi itfaiye tarafından kurtarılırken, 11 yaşındaki Ahu Sungur beşinci katın camında asılı kalıyor!'ALEVLER, ÇIĞLIKLAR... KORKUNÇTU!'Ahu Sungur, korku dolu anlar yaşadığı o günü şöyle anlattı:Ben de çocukken böyle biriyle karşılaştım. 11 yaşında çok korkunç bir şey yaşadım. Ailemle yaşadığımız apartmanda, Bodrum katında aynen Kısmet Hanım gibi çöp taşıyan, çöp toplayan bir bey vardı. Ne yapıldıysa o çöpler ve o kişi o evden, apartmanımızdan çıkarılamadı. Bir gün sabaha karşı ölene kadar unutmayacağım korkunç bir sıcaklık, duman, is, çıtırtılar içinde gözümü açtım. Baktım ki yanıyoruz! Yatağımdan kalktım, kardeşimi uyandırmaya çalıştım, uyandıramadım, her yer kapkaranlık, duman, sis, korkunç bir ısı, annemle babamın yanına gittim, annemi de uyandıramadım, babamı kaldırdım. Babam kalktı, annemi sarsıp uyandırdı, bizim odamıza geldi, kardeşimi kucakladı. Salona gittik, itfaiye çoktan gelmişti, bakın altı katlı bir binadan bahsediyorum, biz beşinci katında yaşıyorduk. İtfaiye kepçesi beşinci katın penceresine geldi. Bizi kepçeye alırlarken, kepçe 4-5 kişilik değildi, küçüktü, 'Çocukları yan eve verelim' dediler. Babam beni bitişikteki yan komşumuza verirken elinden kaydım, yan komşum tuttu beni. Aşağıdaki o kalabalığımı hatırlıyorum, alevleri, çığlıkları... Korkunçtu! Bir şekilde kurtulduk. Ölebilirdik. Eğer etrafınızda böyle insanlar varsa yetkililere haber verin.