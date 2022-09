. Ünlü çiftten yeni paylaşım...

Thor Saevarsson, geçtiğimiz yıl aralık ayında Dilan Çiçek Deniz'e, Boğaz'da evlenme teklifinde bulunmuştu. Sevgilisine 'Evet!' yanıtını veren ve mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Deniz, bu fotoğrafına, 'Evet' dedim!' notunu düşmüştü. Hayranları ise oyuncunun tektaşını sergilediği gönderiye, 'Mutluluklar!' yorumları yağdırmıştı.'HALA ŞOKTAYIM!'Ardından Arnavutköy'deki bir mekanda kutlama yemeği gerçekleştiren çiftten Deniz, 'Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış' şeklinde konuşmuştu.'DÜĞÜNLE İLGİLİ ÇOK HAYALİM YOKMUŞ!'Dilan Çiçek Deniz, daha önce de Thor Saevarsson ile ilişkisi hakkında, 'Her şey çok iyi gidiyor. Onun da kendi işleri var. Umarım ileriki bir zamanda birlikte bir projede yer alırız' ifadelerini kullanmıştı.Deniz, basın mensuplarının, 'Düğününüzle alakalı hayalleriniz var mı? Nasıl olacak?' sorularına ise, 'Galiba o kadar çok yokmuş... Henüz hiçbir şey planlayamadık. Umarım yakında her şeyi planlayacağız. Şu an için hiçbir şey yok' cevabını vermişti.'DÜĞÜNÜ ERTELEDİK'Tüm bunların ardından İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor Saevarsson ile yakın zamanda evlenmeleri beklenen oyuncu, düğünü ertelediklerini söyleyerek; 'İkimizin de işleri oldukça yoğun, bu yüzden düğünü erteledik. Seneye yaz gibi olacak. Haberiniz olur zaten' ifadelerini kullanmıştı.DİLAN'DAN THOR'A ÖVGÜLER2014 yılında katıldığı güzellik yarışmasında ikinci olan; 'Güneşin Kızları', 'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Bodrum Masalı', 'Çukur' ve 'Alev Alev' dizilerinde rol alan Dilan Çiçek Deniz, şimdilerde hem 'Kusursuz Kiracı' adlı dizide hem 'Amadeus' adlı tiyatro oyununda izleyici karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda Elle dergisine röportaj veren güzel oyuncu, nişanlısı Thor Saevarsson ile ilişkisini anlatmıştı.'Aşk beni kendimin en iyi versiyonu yapıyor' diyen Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle ilgili; 'Thor benimle ilgili birçok şeyden övgüyle bahsediyor. En çok şikayetçi olduğu şey ise kendime çok yüklenmem' ifadelerini kullanmıştı.'BİZ BERABER YÜRÜYORUZ'Ünlü isim, 'Thor çok zeki, çok şefkatli ve sevgisini korkmadan gösterebilen bir adam. Her adımımda yanımda, hep destekliyor beni. İlişkilerde sizi aşağıya çekmeyen birini bulmak çok zor. Biz beraber yürüyoruz, birbirimizi her açından besliyoruz' demişti.Düğünlerini erteleyen ve aşkları dolu dizgin devam eden Dilan Çiçek Deniz-Thor Saevarsson çiftinden yeni paylaşım geldi. Önceki akşam birlikte dışarı çıkan ikiliden İzlandalı yönetmen, sevgilisiyle pozunu; 'Randevu gecesi' notuyla paylaştı. Bu paylaşıma kayıtsız kalmayan güzel oyuncu da aunı kareyi kendi sosyal medya hesabından da yayınladı.