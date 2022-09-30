. Ünlü çiftten yeni paylaşım...
  • USD: 18,50 - 18,54
  • EURO: 17,92 - 17,96
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü çiftten yeni paylaşım...

Bir buçuk yıldır aşk yaşadığı İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile bu yaz nikâh masasına oturması beklenen oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sürpriz bir karar almıştı. 27 yaşındaki güzel oyuncu, iş yoğunluğu nedeniyle düğünü ertelediklerini açıklamıştı. Aşkları dolu dizgin devam eden Deniz-Saevarsson çiftinden mutluluk pozu geldi.

Ekleme: 30.09.2022 - 01:40 Güncelleme: 30.09.2022 - 01:43 / Editör: Ozge Selin
Thor Saevarsson, geçtiğimiz yıl aralık ayında Dilan Çiçek Deniz'e, Boğaz'da evlenme teklifinde bulunmuştu. Sevgilisine 'Evet!' yanıtını veren ve mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Deniz, bu fotoğrafına, 'Evet' dedim!' notunu düşmüştü. Hayranları ise oyuncunun tektaşını sergilediği gönderiye, 'Mutluluklar!' yorumları yağdırmıştı.

'HALA ŞOKTAYIM!'

Ardından Arnavutköy'deki bir mekanda kutlama yemeği gerçekleştiren çiftten Deniz, 'Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış' şeklinde konuşmuştu.

Ünlü çiftten yeni paylaşım...

'DÜĞÜNLE İLGİLİ ÇOK HAYALİM YOKMUŞ!'

Dilan Çiçek Deniz, daha önce de Thor Saevarsson ile ilişkisi hakkında, 'Her şey çok iyi gidiyor. Onun da kendi işleri var. Umarım ileriki bir zamanda birlikte bir projede yer alırız' ifadelerini kullanmıştı.

Deniz, basın mensuplarının, 'Düğününüzle alakalı hayalleriniz var mı? Nasıl olacak?' sorularına ise, 'Galiba o kadar çok yokmuş... Henüz hiçbir şey planlayamadık. Umarım yakında her şeyi planlayacağız. Şu an için hiçbir şey yok' cevabını vermişti.

Ünlü çiftten yeni paylaşım...

'DÜĞÜNÜ ERTELEDİK'

Tüm bunların ardından İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor Saevarsson ile yakın zamanda evlenmeleri beklenen oyuncu, düğünü ertelediklerini söyleyerek; 'İkimizin de işleri oldukça yoğun, bu yüzden düğünü erteledik. Seneye yaz gibi olacak. Haberiniz olur zaten' ifadelerini kullanmıştı.

DİLAN'DAN THOR'A ÖVGÜLER

2014 yılında katıldığı güzellik yarışmasında ikinci olan; 'Güneşin Kızları', 'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Bodrum Masalı', 'Çukur' ve 'Alev Alev' dizilerinde rol alan Dilan Çiçek Deniz, şimdilerde hem 'Kusursuz Kiracı' adlı dizide hem 'Amadeus' adlı tiyatro oyununda izleyici karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda Elle dergisine röportaj veren güzel oyuncu, nişanlısı Thor Saevarsson ile ilişkisini anlatmıştı.

'Aşk beni kendimin en iyi versiyonu yapıyor' diyen Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle ilgili; 'Thor benimle ilgili birçok şeyden övgüyle bahsediyor. En çok şikayetçi olduğu şey ise kendime çok yüklenmem' ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü çiftten yeni paylaşım...

'BİZ BERABER YÜRÜYORUZ'

Ünlü isim, 'Thor çok zeki, çok şefkatli ve sevgisini korkmadan gösterebilen bir adam. Her adımımda yanımda, hep destekliyor beni. İlişkilerde sizi aşağıya çekmeyen birini bulmak çok zor. Biz beraber yürüyoruz, birbirimizi her açından besliyoruz' demişti.

Düğünlerini erteleyen ve aşkları dolu dizgin devam eden Dilan Çiçek Deniz-Thor Saevarsson çiftinden yeni paylaşım geldi. Önceki akşam birlikte dışarı çıkan ikiliden İzlandalı yönetmen, sevgilisiyle pozunu; 'Randevu gecesi' notuyla paylaştı. Bu paylaşıma kayıtsız kalmayan güzel oyuncu da aunı kareyi kendi sosyal medya hesabından da yayınladı.

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: PKK açıklamasına sığınan zavallısın!
Putin imzayı attı: Rus ordusunun Ukrayna'da ele geçirdiği bölgelerin sözde bağımsızlığı tanındı
Ali Babacan'ın 6 sıfır yalanı ortaya çıktı! Tıpış tıpış gelip fotoğraf karesine girmişti!
Kılıçdaroğlu'nun kılavuzu yine PKK: Devlete değil onlara inanıp teröristin DNA raporunu istedi!
Zelenskiy: Rusya, ülkemizin işgal altındaki topraklarına getirdiği felakete kendisini ilhak edecek!
İznik'te 4. Dünya Göçebe Oyunları heyecanı! Başkan Erdoğan: Bu kültürün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz
Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazan yaşlı kadının mektubunu teslim aldı!
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! 'Müzakere' çağrısında bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Göçebe Oyunları Açılış Etkinliklerinde konuştu.
HDP Milletvekili Semra Güzel için istenen ceza belli oldu!
İmamoğlu yeni projesini yerinde inceledi: Esenler meydana heykel yapılacak
Biden, Ukrayna'da düzenlenen referandumların 'tamamen düzmece' olduğunu söyledi
Soner Çam’dan Ümit Özdağ’a ’yolsuzluk’ suçlaması: Topladığı paralar parti kayıtlarına girmiyor
Mersin'deki hain saldırıda yaralanan polis memuru konuştu: Keşke ben de şehit olabilsem
İstifası istenen İngiltere Başbakanı Truss geri adım atmadı: Krize neden olan 'mini bütçe' düzenlemelerini savundu
CHP'li belediyede greve giden işçilerden bazıları işten çıkarıldı: Sürgün ettiler
Mersin'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan belediyenin daire başkanı tutuklandı
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkünü koruyacağız
Macaristan Meclis Başkanı: Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz
Kuzey Irak'ın 140 kilometre derinliğindeki terör hedefleri vuruldu
Kargoyu imzaladı hayatı karardı

Kargoyu imzaladı hayatı karardı

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...

Gözler ikinci konut kampanyasında

Gözler ikinci konut kampanyasında

2023 zamlı maaşlar ne kadar olacak? En düşüğü 11 bin lira

2023 zamlı maaşlar ne kadar olacak? En düşüğü 11 bin lira

Bir ili zengin edecek: 'Müthiş petrol çıkacak' diyerek açıkladılar

Bir ili zengin edecek: 'Müthiş petrol çıkacak' diyerek açıkladılar

İstanbul'da 6 ilçede 24 saat su kesintisi

İstanbul'da 6 ilçede 24 saat su kesintisi