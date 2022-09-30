. Tuvana Türkay aileye girdi!

İzzet Antebi ile aşk yaşayan Tuvana Türkay, önceki gün sevgilisi ile Tarabya'da bir mekanda objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, iş insanının annesi ve babasıyla tanışma yemeği yedi.

İzzet Antebi'nin anne ve babası ile birlikte tanışma yemeğine giden Tuvana Türkay, iş insanının ailesi ile saatlerce sohbet etti. Sorulara yanıt vermeyen çift, araçlarına binip, mekandan birlikte ayrıldı.'BİZ ÜNLÜ DEĞİLİZ Kİ'Ardından İzzet Antebi'nin annesi ve babası, mekandan çıkış yaptıkları sırada gazetecilerin kendilerini çektiğini fark edince, 'Biz ünlü değiliz ki' diyerek kahkaha attılar.