. Pınar Deniz'den Paris pozları...

'Vatanım Sensin' dizisiyle yıldızı parlayan ve şimdilerde 'Yargı'da 'Ceylin Erguvan' karakterini canlandıran Pınar Deniz, bir süre önce kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Haberlerle ilgili sessizliğini koruyan ikili, geçtiğimiz günlerde Harbiye Açıkhava'da gerçekleşen Melike Şahin konserine el ele gelerek, birlikteliklerini ilan etmişti. Deniz ve Yıldırım, “Her şey çok güzel gidiyor. Gördüğünüz gibi daha fazla yorum yapmamıza gerek yok, çok mutluyuz” demişti.Aşklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla da gözler önüne seren oyuncu çiftten Kaan Yıldırım, birkaç gün önce muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı. Özel hayatıyla çok konuşulan yakışıklı oyuncu, ablası Nilüfer Hanım'ın Instagram'da sevgilisini takip etmeye başlaması hakkında da konuşmuştu.'PINAR HAYATIMDAKİ EN ÖNEMLİ İNSANLARDAN BİRİ'Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hamlesi ile 'Yıldırım Ailesi'ne girdi' yorumlarına neden olmuştu. Güzel oyuncunun, Kaan Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım ile takipleşmeye başlaması hayranlarının dikkatinden kaçmamıştı. Yakışıklı oyuncu, ablası Nilüfer Hanım'ın sevgilisini Instagram hesabından takibe alması hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:'Hangi dönemdeyiz? Neye göre, kime göre değerlerimiz değişiyor? Ablam benim hayatımdaki en önemli insanlardan biri, keza Pınar da öyle. Birbirlerini sosyal medyada takibe almışlar ne var ki bunda! Pınar tabii ki ailemle tanıştı. Bu gayet normal değil mi? Lütfen artık böyle şeyleri olağanüstü durumlarmış gibi karşılamayalım.''ÇOK ÖZEL KONULAR'Kaan Yıldırım, basın mensuplarının evliliği ima eden sorusu üzerine ise “Bu konular çok özel konular, kendi içimizde yaşayalım. Bu kadar kameranın olduğu yerde bunları konuşmayalım' demişti.PARİS'E GİTTİYıldırım ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Pınar Deniz, Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Paris sokaklarını karış karış gezen güzel oyuncu, kahverengi ağırlıklı kombini ile adından söz ettirdi. Kahverengi çizgili trikosunu, yine aynı tonlarda bir pantolonla giyen ünlü oyuncu, kombinini deri vintage bir ceket ile tamamladı. Deniz'in yılan derisi desenli botları da dikkatlerden kaçmadı.Paris pozlarını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmeyen Deniz, gönderisine; 'Birinci gün' notunu düştü. 29 yaşındaki oyuncuya kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.