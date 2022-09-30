Komaya giren Killa Hakan'dan ilk açıklama!

Yaz ayının başında kaldırıldığı hastanede komaya giren 'Killa Hakan' adıyla tanınan rapçi Hakan Durmuş, uzun süre gördüğü tedavinin ardından sağlığıyla ilgili bilgi verdi.

Killa Hakan adıyla tanınan 49 yaşındaki rapçi Hakan Durmuş’un geçtiğimiz aylarda yoğun bakımda olduğu açıklanmıştı. Killa Hakan, aylar süren tedavinin ardından sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi.



İyileşme yolunda olduğunu söyleyen ünlü rapçi, destekleri için hayranlarına teşekkür etti:



"Selamlar arkadaşlar baya oldu bir şey paylaşmadım. Çok kötü günler geçirdim… Dünyayı bir anlık terk ettim ve geri döndüm Allah'a şükür. Tüm dualarınız ve destekleriniz için teşekkür ederim. Yavaş yavaş sakin sakin iyileşme yolunda gidiyorum. Bakalım nasıl olacak, gelişmeleri paylaşacağım seviyorum sizleri... En önemlisi sağlık gerisi yalan mücadeleye devam."