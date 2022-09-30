. Komaya giren Killa Hakan'dan ilk açıklama!
  • USD: 18,52 - 18,55
  • EURO: 18,14 - 18,17
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Komaya giren Killa Hakan'dan ilk açıklama!

Yaz ayının başında kaldırıldığı hastanede komaya giren 'Killa Hakan' adıyla tanınan rapçi Hakan Durmuş, uzun süre gördüğü tedavinin ardından sağlığıyla ilgili bilgi verdi.

Ekleme: 30.09.2022 - 17:21 Güncelleme: 30.09.2022 - 17:26 / Editör: Ozge Selin
Killa Hakan adıyla tanınan 49 yaşındaki rapçi Hakan Durmuş’un geçtiğimiz aylarda yoğun bakımda olduğu açıklanmıştı. Killa Hakan, aylar süren tedavinin ardından sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi.

İyileşme yolunda olduğunu söyleyen ünlü rapçi, destekleri için hayranlarına teşekkür etti:

"Selamlar arkadaşlar baya oldu bir şey paylaşmadım. Çok kötü günler geçirdim… Dünyayı bir anlık terk ettim ve geri döndüm Allah'a şükür. Tüm dualarınız ve destekleriniz için teşekkür ederim. Yavaş yavaş sakin sakin iyileşme yolunda gidiyorum. Bakalım nasıl olacak, gelişmeleri paylaşacağım seviyorum sizleri... En önemlisi sağlık gerisi yalan mücadeleye devam."
Tunç Soyer'in 9 Eylül konuşması yargıya taşındı! Osmanlı'yı hain ilan etmişti....
Avrupa Birliği: İlhak edilen 4 bölgenin Rusya'nın parçası olduğunu katiyen kabul etmiyoruz
Rusya'ya katılan 4 bölge töreni düzenleniyor
Yunan spiker Theodoratos: Türk ordusu bizden daha güçlü
İsveç Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı
Kartal’da İBB’nin üst geçit çalışması 6 aydır başlatılmayı bekliyor
Dedeağaç'ta kriz çıkaracak hamle! Yunan basınından ortalığı karıştıracak bir iddia geldi
Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü
Mersin'deki terör saldırısında yeni detay! PKK'lı teröristlerden FETÖ taktiği...
CHP'li Murat Karayalçın: 6'lı masayı dağıtan vebal altına girer
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde terör yuvalanması! PKK elebaşı Karayılan ile görüşen sözde gazeteciye para akıtmışlar
Bakan Dönmez duyurdu: Karadeniz gazında önemli gelişme
Avro Bölgesi'nde rekor enflasyon! Çift hane geldi
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Ada'da tırmanma istiyorsanız gereğini yapacağız
Irak'ın kuzeyindeki hedefler tek tek imha edilmişti! Asos operasyonunun detayları ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Kılıçdaroğlu'na PKK desteği tepkisi: 'Ölen bizim teröristimiz değil' demek istiyor
MİT, Suriye'de 19 DEAŞ'lıyı yakaladı
Almanya'da kabus senaryoları gerçek oluyor! Ekonomide çöküş sinyali: Önümüzdeki yıl daha da artacak
Thodex vurgununda flaş gelişme! Fatih Faruk Özer'in karanlık ilişkileri deşifre olacak
Kargoyu imzaladı hayatı karardı

Kargoyu imzaladı hayatı karardı

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...

Gözler ikinci konut kampanyasında

Gözler ikinci konut kampanyasında

2023 zamlı maaşlar ne kadar olacak? En düşüğü 11 bin lira

2023 zamlı maaşlar ne kadar olacak? En düşüğü 11 bin lira

Bir ili zengin edecek: 'Müthiş petrol çıkacak' diyerek açıkladılar

Bir ili zengin edecek: 'Müthiş petrol çıkacak' diyerek açıkladılar

İstanbul'da 6 ilçede 24 saat su kesintisi

İstanbul'da 6 ilçede 24 saat su kesintisi