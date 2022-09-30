. İlker Aksum'dan 'Yabancı Damat' açıklaması

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Aksum, "Çocukluk zamanlarından tiyatroyu kafaya koymuştum. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldum. Antalya Devlet Tiyatrosu'nda iki yılın ardından İstanbul'a gelir geldim. Bakırköy Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun ardından dizi ve sinema macerası başladı" dedi."YUNANİSTAN'DA YÜRÜYEMİYORDUK"Bir döneme damga vuran 'Yabancı Damat' dizisinde 'Ruşen' karakterine hayat veren oyuncu, "Yunanistan'da yürüyemiyorduk. Bando ve mızıka ile karşılıyorlardı. Simi Adası'nda Özgür Çevik ile Nehir Erdoğan'ın heykeline yapmışlardı diye duymuştuk. Yunanlılar 'Kültürlerimizi birleştirdiniz' demişlerdi. Hem siyaseten hem de kültürel anlamda inanılmaz bir yakınlık oldu. Sanatla her şeyi çözebiliyoruz" ifadelerini kullandı.