. İbrahim Tatlıses'ten Mahsa Amini ve İran'a destek
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Beyaz Gazete
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İbrahim Tatlıses'ten Mahsa Amini ve İran'a destek

İbrahim Tatlıses de İran'daki Mahsa Amini eylemlerine destek verdi.

Ekleme: 30.09.2022 - 11:56 Güncelleme: 30.09.2022 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
İran'da başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin polis tarafından öldürülmesinin yankıları sürüyor.

"Allah bütün kadınların yanındadır"

Türkiye'de pek çok sanatçının Amini'ye destek açıklamasından sonra İbrahim Tatlıses'ten de paylaşım geldi. Tatlıses "Allah bütün kadınların yanındadır" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tatlıses "Ruhumun rahatsızlığını, kalbimdeki sızıyı anlatmaya ne kelimelerin yeter ne de yazılar...Bugün canından olan kızımız Mahsa Amini ve özgürlükleri uğruna mücadele eden tüm kadınların haklı mücadelesine desteklerim sonsuzdur. Allah bütün kadınların yanındadır" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses'ten Mahsa Amini ve İran'a destek
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