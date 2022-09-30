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Çağla Şikel'in ablası büyüledi

Podyumlarda tozu dumana katan ünlü model Çağla Şıkel, katıldığı bir organizasyonda ablası Berna çekildiği kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Çağla Şıkel'in ablasını görenler "Güzellik genetikmiş" yorumunda bulundu.

Ekleme: 30.09.2022 - 09:19 Güncelleme: 30.09.2022 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Miss Turkey 1997 birincisi Çağla Şıkel, kariyerinde zirveyi yaşıyor. Modelliğe devam eden Çağla Şıkel bunun yanı sıra oyuncu ve sunucu olarak da hayranlarının karısına çıkıyor. Her sektörde başarısını kanıtlayan Şıkel, adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model, özel hayatından kareleri de takipçileriyle paylaşıyor. Annesiyle sık sık poz veren Şıkel, bu kez de ablasıyla olan fotoğrafını yayınladı.

ÇAĞLA ŞIKEL'İN ABLASI GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLEDİ

Bir organizasyona katılan Çağla Şıkel ablası Berna ile olan fotoğrafını "Ablaların en güzeli" notuyla paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları Şıkel ve Berna'nın pozuna "Güzellik genetik" ve "Ablanız olduğunu bilmiyordum. Ne kadar asil" gibi yorumlarda bulundu.

Çağla Şikel'in ablası büyüledi
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