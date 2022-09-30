. Biran Damla Yılmaz, Dr. Death'ı reddetti
  • USD: 18,50 - 18,54
  • EURO: 17,92 - 17,96
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Biran Damla Yılmaz, Dr. Death'ı reddetti

Biran Damla Yılmaz’a dünyaca ünlü ‘Dr. Death’ dizisinden teklif geldi.

Ekleme: 30.09.2022 - 09:53 Güncelleme: 30.09.2022 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, dünyaca ünlü “Dr. Death” dizisinin ikinci sezonu için teklif aldı.

Kadrosu sağlam
Amerikan suç draması “Dr. Death”in kadrosunda Joshua Jackson, Jamie Dornan, Christian Slater gibi ünlü isimler yer alıyor. Oyuncu, aralıkta başlayacak çekimler için Amerika’ya davet edildi. Biran Damla Yılmaz, Türkiye’de devam eden dizi çekimlerinden dolayı teklifi kabul etmediğini açıkladı:

Dr. Death dizisinin ikinci sezonunda yer almam için teklif aldığım haberleri doğrudur. Programlarım çakıştığı için kabul etmedim.” Oyuncu ayrıca “Prestij Meselesi” filmi için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Biran Damla Yılmaz, Dr. Death'ı reddetti
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Ada'da tırmanma istiyorsanız gereğini yapacağız
Irak'ın kuzeyindeki hedefler tek tek imha edilmişti! Asos operasyonunun detayları ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Kılıçdaroğlu'na PKK desteği tepkisi: 'Ölen bizim teröristimiz değil' demek istiyor
MİT, Suriye'de 19 DEAŞ'lıyı yakaladı
Almanya'da kabus senaryoları gerçek oluyor! Ekonomide çöküş sinyali: Önümüzdeki yıl daha da artacak
Thodex vurgununda flaş gelişme! Fatih Faruk Özer'in karanlık ilişkileri deşifre olacak
CHP Adana İl Başkan Yardımcısı Güven Özdemir'den engelli avukata iğrenç taciz mesajı!
Organize çetelere 20 ilde 'Musilaj-2' operasyonu: 12 suç örgütü ortaya çıktı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de intihar saldırısı: 19 ölü 29 yaralı var
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: PKK açıklamasına sığınan zavallısın!
Putin imzayı attı: Rus ordusunun Ukrayna'da ele geçirdiği bölgelerin sözde bağımsızlığı tanındı
Ali Babacan'ın 6 sıfır yalanı ortaya çıktı! Tıpış tıpış gelip fotoğraf karesine girmişti!
Kılıçdaroğlu'nun kılavuzu yine PKK: Devlete değil onlara inanıp teröristin DNA raporunu istedi!
Zelenskiy: Rusya, ülkemizin işgal altındaki topraklarına getirdiği felakete kendisini ilhak edecek!
İznik'te 4. Dünya Göçebe Oyunları heyecanı! Başkan Erdoğan: Bu kültürün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz
Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazan yaşlı kadının mektubunu teslim aldı!
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! 'Müzakere' çağrısında bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Göçebe Oyunları Açılış Etkinliklerinde konuştu.
HDP Milletvekili Semra Güzel için istenen ceza belli oldu!
Kargoyu imzaladı hayatı karardı

Kargoyu imzaladı hayatı karardı

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...

Gözler ikinci konut kampanyasında

Gözler ikinci konut kampanyasında

2023 zamlı maaşlar ne kadar olacak? En düşüğü 11 bin lira

2023 zamlı maaşlar ne kadar olacak? En düşüğü 11 bin lira

Bir ili zengin edecek: 'Müthiş petrol çıkacak' diyerek açıkladılar

Bir ili zengin edecek: 'Müthiş petrol çıkacak' diyerek açıkladılar

İstanbul'da 6 ilçede 24 saat su kesintisi

İstanbul'da 6 ilçede 24 saat su kesintisi