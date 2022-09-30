. Biran Damla Yılmaz, Dr. Death'ı reddetti

Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, dünyaca ünlü “Dr. Death” dizisinin ikinci sezonu için teklif aldı.Amerikan suç draması “Dr. Death”in kadrosunda Joshua Jackson, Jamie Dornan, Christian Slater gibi ünlü isimler yer alıyor. Oyuncu, aralıkta başlayacak çekimler için Amerika’ya davet edildi. Biran Damla Yılmaz, Türkiye’de devam eden dizi çekimlerinden dolayı teklifi kabul etmediğini açıkladı:” Oyuncu ayrıca “Prestij Meselesi” filmi için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.