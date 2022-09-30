. Alina Boz, Umut Evirgen'den rahatsız oldu!

Bir süredir birlikte görüntü vermeyen ve sosyal medya üzerinden de paylaşım yapmayan ünlü çiftten kötü haber geldi. Tv8'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının haberine göre; güzel oyuncu, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Umut Evirgen'le yollarını ayırdı. Serenay Sarıkaya'nin, ayrılıkla ilgili yakın çevresine; "Yorulduk, yürütemedik" dediği öğrenildi.meyen Umut Evirgen, ünlü oyuncular Melisa Şenolsun, Tuba Büyüküstün ve Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamıştı. Umut Evirgen'le aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, konuyla ilgili; “Uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız” demekle yetinmiş ve ardından ünlü işletmeci ile sarmaş dolaş görüntülenmişti.Sarıkaya, rol aldığı Alice Müzikali'nden sonra soluğu Evirgen'in yanında almıştı. Oyuncu, Evirgen'i önce boynundan öpmüş, sonra da sarılmıştı. Evirgen de sevgilisine alnından öperek karşılık vermişti. 29 yaşındaki güzel ve kendisinden üç yaş büyük işletmecinin samimi halleri dikkatlerden kaçmamıştı.Aşk iddialarıyla ilgili ilk açıklama Evirgen'den gelmişti. Kasım 2021'de 'teve2 Magazin Masası' muhabirine konuşan Umut Evirgen, "O zaman aşkı kabul ediyor musunuz?" sorusu üzerine, “Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz” itirafında bulunmuştu.Yaz başı Yunanistan'ın Kiklad Adaları’ndaki Naousa bölgesinde tatil yapan Sarıkaya ile Evirgen'in bir mekanda eğlendikleri anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Serenay Sarıkaya, elinde tefle Yunan müzikleri eşliğinde çıplak ayakla dans etmişti. Umut Evirgen ise oturduğu yerden sevgilisini hayranlıkla izlemişti.Bir süredir birlikte görüntü vermeyen ve sosyal medya üzerinden de paylaşım yapmayan ünlü çiftten kötü haber geldi. Tv8'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının haberine göre; güzel oyuncu, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Umut Evirgen'le yollarını ayırdı. Serenay Sarıkaya'nin, ayrılıkla ilgili yakın çevresine; "Yorulduk, yürütemedik" dediği öğrenildi.Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Umut Evirgen'in son hamlesi, ortalığı karıştırdı. Evirgen, Alina Boz'a sosyal medyadan yorum üzerine yorum yaptı. Güzel oyuncuyu yeni projesi için tebrik eden Umut Evirgen'in bu hamlesine, sosyal medyada "Umut'un yeni gözdesi Alina mı?" yorumları yapıldı.Bu yorumlar, Alina Boz'u rahatsız etti. Uzun süredir Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz, kısa süre önce takibe aldığı Evirgen'i takip etmeyi bıraktı. Evirgen'i takip etmeyi bırakan Boz, yanlış anlaşılmaların önüne geçti.