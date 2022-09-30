. Aleyna Kalaycıoğlu yeni mesleği ile şaşırttı...
  • USD: 18,50 - 18,54
  • EURO: 17,92 - 17,96
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aleyna Kalaycıoğlu yeni mesleği ile şaşırttı...

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği TV8'de ekrana getirilen Survivor yarışmasın katılan isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Survivor yarışmasına katılmasının ardından yıldızı parlayan Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı. Şarkı söylediği anları paylaşan Aleyna Kalaycıoğlu da müzik sektörüne atıldı.

Ekleme: 30.09.2022 - 09:13 Güncelleme: 30.09.2022 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Amerika Birleşik Devletleri'nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazanmış olan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2021 Gönüllüler takımında mücadele etti. Çıkışları ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmaya katılmasının ardından yıldızı bir anda parladı.

Aleyna Kalaycıoğlu yeni mesleği ile şaşırttı...

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve son dönemde yaşadığı değişimler ile adından söz ettiren Kalaycıoğlu, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU YENİ MESLEĞİ

Voleybol da oynayan fenomen yarışmacı Kalaycıoğlu, yayınladığı son video ile herkesi heyecanlandırdı. Şarkı söylediği anları takipçileri ile paylaşan Kalaycıoğlu, "Yanımdadır 5 Ekim'de" notunu düştü.


CHP Adana İl Başkan Yardımcısı Güven Özdemir'den engelli avukata iğrenç taciz mesajı!
Organize çetelere 20 ilde 'Musilaj-2' operasyonu: 12 suç örgütü ortaya çıktı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de intihar saldırısı: 19 ölü 29 yaralı var
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: PKK açıklamasına sığınan zavallısın!
Putin imzayı attı: Rus ordusunun Ukrayna'da ele geçirdiği bölgelerin sözde bağımsızlığı tanındı
Ali Babacan'ın 6 sıfır yalanı ortaya çıktı! Tıpış tıpış gelip fotoğraf karesine girmişti!
Kılıçdaroğlu'nun kılavuzu yine PKK: Devlete değil onlara inanıp teröristin DNA raporunu istedi!
Zelenskiy: Rusya, ülkemizin işgal altındaki topraklarına getirdiği felakete kendisini ilhak edecek!
İznik'te 4. Dünya Göçebe Oyunları heyecanı! Başkan Erdoğan: Bu kültürün yitip gitmesine rıza gösteremeyiz
Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazan yaşlı kadının mektubunu teslim aldı!
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! 'Müzakere' çağrısında bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Göçebe Oyunları Açılış Etkinliklerinde konuştu.
HDP Milletvekili Semra Güzel için istenen ceza belli oldu!
İmamoğlu yeni projesini yerinde inceledi: Esenler meydana heykel yapılacak
Biden, Ukrayna'da düzenlenen referandumların 'tamamen düzmece' olduğunu söyledi
Soner Çam’dan Ümit Özdağ’a ’yolsuzluk’ suçlaması: Topladığı paralar parti kayıtlarına girmiyor
Mersin'deki hain saldırıda yaralanan polis memuru konuştu: Keşke ben de şehit olabilsem
İstifası istenen İngiltere Başbakanı Truss geri adım atmadı: Krize neden olan 'mini bütçe' düzenlemelerini savundu
CHP'li belediyede greve giden işçilerden bazıları işten çıkarıldı: Sürgün ettiler
Mersin'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan belediyenin daire başkanı tutuklandı
Kargoyu imzaladı hayatı karardı

Kargoyu imzaladı hayatı karardı

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...

Gözler ikinci konut kampanyasında

Gözler ikinci konut kampanyasında

2023 zamlı maaşlar ne kadar olacak? En düşüğü 11 bin lira

2023 zamlı maaşlar ne kadar olacak? En düşüğü 11 bin lira

Bir ili zengin edecek: 'Müthiş petrol çıkacak' diyerek açıkladılar

Bir ili zengin edecek: 'Müthiş petrol çıkacak' diyerek açıkladılar

İstanbul'da 6 ilçede 24 saat su kesintisi

İstanbul'da 6 ilçede 24 saat su kesintisi