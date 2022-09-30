. Aleyna Kalaycıoğlu yeni mesleği ile şaşırttı...

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği TV8'de ekrana getirilen Survivor yarışmasın katılan isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Survivor yarışmasına katılmasının ardından yıldızı parlayan Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı. Şarkı söylediği anları paylaşan Aleyna Kalaycıoğlu da müzik sektörüne atıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazanmış olan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2021 Gönüllüler takımında mücadele etti. Çıkışları ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmaya katılmasının ardından yıldızı bir anda parladı.Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve son dönemde yaşadığı değişimler ile adından söz ettiren Kalaycıoğlu, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.Voleybol da oynayan fenomen yarışmacı Kalaycıoğlu, yayınladığı son video ile herkesi heyecanlandırdı. Şarkı söylediği anları takipçileri ile paylaşan Kalaycıoğlu, "Yanımdadır 5 Ekim'de" notunu düştü.