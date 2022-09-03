. Yağmur Atacan'dan aşk dolu yorum!

2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan (39) ile nikâh masasına oturan Pınar Altuğ (47), Ocak 2009'da Su adını verdikleri kızlarının dünyaya gelmesiyle anne olma mutluluğu yaşadı. Geçtiğimiz haziran ayında 'Mert Vidinli'yle Sıkıştıran Sorular' programına konuk olan oyuncu, çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.'YAĞMUR'LA BİRLİKTE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ'Eşi ile arasındaki dokuz yaş farkın sürekli magazin gündeminde olmasına rağmen mutlu bir evlilik sürdüren Altuğ, şu ifadeleri kullanmıştı:Bu aşk birilerine gösteri olsun ya da birilerine bir şeyi kanıtlama kafasıyla başlamadı. Birbirimizi tanıdık, beraber vakit geçirmekten keyif aldık, o arada birbirimizi sevdik aşık olduk, evlenip bir aile kurma kararı aldık. Buralara kadar geldik. Çok şanslıyız ki bu evlilik güzel bir kız çocuğu ile taçlandı. Su bebek oldu bir genç kız. Yağmur'la birlikte olmaktan ve ortak bir hayat sürmekten çok mutluyuz.'ADAMIN BENİMLE GEÇİNMEYE GÖNLÜ VAR'Pınar Altuğ, 'Evimizin içinde biz ünlü değiliz, anne baba ve çocuk olarak bir çekirdek aileyiz. Birbirimize saygımız ve tanıdığımız alanlar var. Ben hep söylüyorum; 'adamın benimle geçinmeye gönlü var'. Benim de onunla geçinmeye gönlüm var tabi. Hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. İkili ilişkiyi sürdürmek istiyorsan ve geçinmeye gönlün varsa bazı şeyleri tolere edebiliyorsun. Hiç geçinmeye gönlün yoksa ‘Neden gözünün üstünde kaşın var' diyerek, sorun çıkarıyorsun. Bizim çok ortak noktamız da var. Doğayı seviyoruz, denizi seviyoruz, deneyimlere açığız. İkimiz de birbirimizin fikirlerine saygılıyız. Fikirlerimizi kestirip atmıyoruz. Dolayısıyla evde sürekli yeni deneyimler için yeni fikirler ortaya çıkıyor” şeklinde konuşmuştu.'HANGİ YILLAR LEN BU YILLAR'47 yaşındaki oyuncu, güzelliği ve formda görüntüsüyle de sık sık haberlere konu oluyor. Yağmur Atacan, geçtiğimiz günlerde eşinin yeniden bu yöndeki övgüyle magazin gündemine gelmesine esprili bir göndermede bulundu.Bikinili bir fotoğrafı kullanılan Altuğ için 'Yıllara meydan okuyor' yorumu yapıldı. Ünlü oyuncu, söz konusu haberi eşine gösterdi. Gazete kupürünü takipçileriyle paylaşan Yağmur Atacan ise 'Her sene 'Yıllara meydan okuyor'. Hangi yıllar len bu yıllar. Daha fazla direnemiyorum, ben yaşlanacağım' mesajını yazdı.YENİ YAŞINI KUTLADIPınar Altuğ yeni yaşını kutluyor. 2008 yılında nikah masasına oturduğu eşi de Altuğ'un pozlarını paylaşarak yaş kutlaması yaptı. Oyunculuğu bırakan Yağmur Atacan kendisinden 9 yaş büyük eşiyle ilgili şu notu paylaşıma düştü:Güzel sevgilim, yaş günü kutlamalarını sever; en çok da sevilmeyi sever. Sevgi dolu ailemizin kraliçesi, yeni yaşında yine dolu dolu, kızım ve ben güzel bir yaş alman için elimizden geleni yapacağız. Bir yaş daha gençleşti bugün Pınar'ım.