. Serkan Çayoğlu'ndan flaş açıklama!

Yedi yıldır aşk yaşayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, geçtiğimiz temmuz ayında Almanya'da hayatlarını birleştirmişti. Yakışıklı oyuncunun ailesinin yaşadığı Karlsruhe şehrinde gerçekleşen nikâh törenine, çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katılmıştı. Gürel nikâhta Özlem Kaya imzalı elbise giyerken, Çayoğlu ise Levon Kordonciyan tarafından tasarlanan takım elbise tercih etmişti. Çift, nikah hediyeleri için ise Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na bağış yapmıştı.AYAKKABISI 28 BİN TL'Fenomenler Ne Giymiş' isimli Instagram hesabında yer alan bilgiye göre; güzel oyuncunun saten gelinliğinin 15 bin 800, dünyaca ünlü markaya ait olan inci detaylı ayakkabısı 28 bin TL, incili küpesi 16 bin 182 TL, beyaz gözlüğü ise 6 bin 145 TL olduğu ortaya çıkmıştı. Yani Özge Gürel'in toplam gelinlik kombinin değeri 66 bin 127 TL'yi bulmuştu.'İNSAN SEVDİĞİNİ ÖYLE GÖRÜNCE BÜYÜLENİYOR''Özge hanımı gelinlikle ilk gördüğünüzde neler hissettiniz?' sorusu üzerine Çayoğlu, 'İnsan sevdiğini öyle görünce büyüleniyor. Yıllardır hayal ediyorsun, ve o gün çıkageliyor. Ama sürekli bir telaş içerisindeyiz, bir yandan da ikimiz de senaryolar okuyoruz. Oturup o güzel anı tam anlamıyla konuşamadık. Şimdi önümüzde düğünümüz ve işlerimiz var. İşlerden dolayı balayını da ertelemek durumunda kaldık' yanıtını vermişti.VERONA'DA DÜĞÜNOyuncu çift, İtalya'nın Verona şehrindeki tarihi bir kalede masalsı bir düğünle kutlama yapmıştı. Gürel ve Çayoğlu'nu bu özel günlerinde ailesi ve meslektaşları yalnız bırakmadı. Ünlü çiftin düğünlerinde çekilen eğlenceli kareler, sosyal medyada paylaşılmış ve büyük ilgi görmüştü.'GECE UYUMAK BİLMİYOR, SABAH MUTSUZ UYANIYOR'Özge Gürel ile Almanya'da nikâh masasına oturup, İtalya'da düğün yapan Serkan Çayoğlu, Alem dergisine yedi yıllık ilişkileri ve evlilikleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.Aynı zamanda meslektaş oldukları eşiyle çok farklı olduklarını söyleyen 35 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:Gece uyumak bilmiyor, sabahları çocuk gibi mutsuz uyanıyor. Korku filmlerine bayılıyor ama yarısını gözleri kapalı izliyor, sonra gece korkudan bütün ışıkları yakıyor. Rutinleri sevmiyor, plan yaparken sıkılıyor. Aslında benim tam tersim.