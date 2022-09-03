Genco Erkal hastaneye kaldırıldı

Usta tiyatrocu Genco Erkal, KKTC'de 'Şahdamarım' adlı oyunu sergilediği sırada aniden rahatsızlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan 84 yaşındaki sanatçının bir süre hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Genco Erkal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Şahdamarım adlı oyunu sergilediği sırada rahatsızlandı. Üsta tiyatrocu, sahnede yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. İzleyiciler, Genco Erkal'ın rahatsızlığını oyunun bir parçası sandı. Olayı sahnedeki müzisyenlerin fark etmesi üzerine sanatçıya ilk müdahale yapıldı.



Ambulansla hastaneye kaldırılan Erkal'ın tansiyonunun düşmesi nedeniyle fenalaştığı belirtildi. Erkal'ın, bir süre daha hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi