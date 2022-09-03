. Fahriye Evcen'den dikkat çeken paylaşım!

Yaklaşık beş aylık hamile olan Fahriye Evcen, sabaha karşı saat 03:26'da incir ve kızılcık aşerdi. Duruma kendisi de şaşıran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından meyve tabağını paylaştı.

2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile evlenen ve 2019'da Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, ikinci çocuğuna hamile. Hamilelik sürecini dinlenerek geçiren oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.CANI İNCİR VE KIZILCIK ÇEKTİİkinci kez anne olmak için gün sayan Fahriye Evcen, meyve aşerdi. Oyuncu, gece saat 03:26'da içinde incir ve kızılcık olan meyve tabağını, şaşkın yüz emojisi ile Instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi.