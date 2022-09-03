. Aleyna Kalaycıoğlu'nun sözleri olay oldu!

Katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Tek başına alışveriş turuna çıkan Kalaycıoğlu, mağazaları gezdikten sonra bir kafede yemek yedi.

'Beceremedim' adlı single çalışmasını müzik everlerin beğenisine sunan Aleyna Kalaycıoğlu, 'Şarkım çıkar çıkmaz çok güzel mesajlar aldım, yorumlar beni çok mutlu etti. Yeni şarkılar gelecek, arabesk bir şarkı söylemek istiyorum' dedi.CENGİZ ÜNDER SORUSU!Mili futbolcu Cengiz Ünder ile aşk yaşadığı yönünde basına yansıyan iddialara cevap vermeyen Kalaycıoğlu, basın mensuplarına teşekkür ettikten sonra gözlerden uzaklaştı.