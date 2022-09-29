. Zuhal Topal: Zirvede aşk başkadır..
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Beyaz Gazete
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Zuhal Topal: Zirvede aşk başkadır..

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Metinkale Vadisi'nin uzantısı olan, 1700 metre yükseklikteki Hıdırnebi Yaylası'na giden sunucu Zuhal Topal, zirvede aşk dolu bir paylaşıma imza attı.

Ekleme: 29.09.2022 - 01:30 Güncelleme: 29.09.2022 - 01:31 / Editör: Ozge Selin
Şimdilerde TV8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' programının sunuculuğunu yapan Zuhal Topal, 2008 yılında dünyaevine girdiği Korhan Saygıner ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Zuhal Topal: Zirvede aşk başkadır..

1700 METREDE AŞKA GELDİ

Eşiyle birlikte Trabzon Akçaabat'ta bulunan Hıdırnebi Yaylası'na giden bir çocuk annesi 46 yaşındaki sunucu, Instagram hesabından yayınladığı pozlara, '1700 metre. Zirvede aşk başkadır' notunu düştü.

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