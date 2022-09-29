. İrem Sak başörtü taktı
  • USD: 18,49 - 18,52
  • EURO: 17,67 - 17,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İrem Sak başörtü taktı

Güzel oyuncu İrem Sak, yeni projesinde başörtülü bir kadını canlandırıyor.

Ekleme: 29.09.2022 - 10:40 Güncelleme: 29.09.2022 - 10:44 / Editör: Ozge Selin
Uzun zamandır ekranlarda ismini ve kendini görmediğimiz senarist ve oyuncu Gülse Birsel beklenen haberi verdi ve müjdeyi patlattı. Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Jet Sosyete dizileri ve Aile Arasında filminin senaristi ve oyuncularından olan Gülse Birsel'in yeni komedi filmi Yılbaşı Gecesi oldu. Kadrosu adeta yıldızlar geçidi gibi olan filmin yıl sonunda yayınlanması bekleniyor.

İrem Sak başörtü taktı


"Pisti boşaltalım"

Filmi sosyal medya hesabından duyuran Gülse Birsel, "Hiç tanımadığınız site komşularınızı aniden yılbaşı akşamına davet etmek. Nasıl fikir? Pisti boşaltalım, filmimiz geliyor. " ifadelerini kullandı.

Bir süre önce çekimlerine başlanan filmin ses getirecek kadrosunda Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Gülse Birsel, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu, Zeynep Güngör yer alıyor.

İrem Sak, başörtülü
Kadroda yer alan güzel oyuncu İrem Sak, sosyal medyada gündem oldu. Yeni projesinde başörtülü bir kadını canlandıran Sak'a yorum yağdı.

İrem Sak başörtü taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
İBB'nin 'Antik Roma Hipodromu Projesi' uzmanları ayağa kaldırdı: 'Vahim sonuçları olur'
İBB'den sorumsuzluk! 23 gündür aranıyordu: Cesedi su kuyusunda bulundu
Miçotakis yine Türkiye'yi hedef aldı: Haddi aşan sözler...
Nureddin Nebati: Ekonomimizdeki en büyük sorun enflasyon
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan çıkışı: Gerekli tedbirleri alacağız
Mersin'de şehit düşen kahraman polisin son sözleri
Bütün savaş gemileri geliyor: Yunanistan ve Fransa'dan Ege'de tehlikeli adım
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili, cezaevinde intihar etti
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu
ABD'den Yunanistan itirafı: ABD'li sözcü S-400 sorusu karşısında ne diyeceğini şaşırdı
LGBT lobisinden alçak provokasyon! Yine İslam'ı hedef aldılar! Skandal paylaşım...
İBB yönetimi, İETT bakım onarım ihalesini yine CHP'li vekilin şirketine verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP bir milli güvenlik sorunudur!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tanıdığım Putin kafasına bir şey koyduysa onu bir şekilde yapar
Kırgızistan'ın FETÖ bağlantılı Eğitim ve Bilim Bakanı Beisenaliev rüşvet alırken suçüstü yakalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.
Kılıçdaroğlu altılı masadan ilk desteği aldı: Akşener'in sözleri sonrası Demokrat Parti'den dikkat çeken çıkış
MGK'dan Yunanistan tepkisi: Milletimizin hak ve menfaatleri hukuki çerçevede korunacak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun '3 dakikada 3 yıl' algısı patladı!
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Destek ödemeleri artırıldı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Destek ödemeleri artırıldı

’Kum zambakları’ görsel şölen sunuyor: Koparmak yasak

’Kum zambakları’ görsel şölen sunuyor: Koparmak yasak

Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış alarmı

Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış alarmı

TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık açıkladı

TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık açıkladı

WhatsApp görüntülü görüşmeler için yeni özelliğini duyurdu

WhatsApp görüntülü görüşmeler için yeni özelliğini duyurdu

Çanakkale'deki Tuz Gölü, rengine kavuştu

Çanakkale'deki Tuz Gölü, rengine kavuştu