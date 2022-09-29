. Günay Karacaoğlu evlendi!

Bir döneme damga vuran 'Yarım Elma' dizisiyle yıldızı parlayan Günay Karacaoğlu, şimdilerde Çağan Irmak imzalı ‘Sevda Mecburi İstikamet' adlı filmde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Son olarak 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide boy gösteren Günay Karacaoğlu, üçüncü kez nikâh masasına oturdu.'EVET' DEDİM'51 yaşındaki Karacaoğlu, Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile hayatını birleştirdi. Ünlü isim, sürpriz nikahın fotoğraflarını; 'Reddedemeyeceğim bir teklifle geldi ‘evet' dedim' notuyla Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.ESKİ EŞTEN YORUMKaracaoğlu'nun eski eşi ve kızının babası Şevket Çoruh da meslektaşının nikâh fotoğraflarına; 'Çok güzelsiniz, mutluluklar' yorumunu yaptı.ÇORUH İLE EVLİLİĞİNDEN BİR KIZI VARŞevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu, 1993-2004 yılları arasında evlilik yaşadı. Eski eşlerin Gülenay adında bir kızları var. 2018'de Özge Turna ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Şevket Çoruh, 2020'de ikinci kez baba olmuştu.Öte yandan Günay Karacaoğlu, ikinci evliliğini de 2008-2010 arasında yapımcı Cengiz Çağatay ile yapmıştı.