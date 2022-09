. Gülçin Ergül'den Hepsi cevabı...

Geçtiğimiz aralık ayında yaptıkları kazada sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybettikten sonra zor günler geçiren ve yaşadıklarını 'Gökyüzü Çağırdı Aşkı' şarkısında anlatmaya çalışan Gülçin Ergül, birkaç hafta önce Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olmuştu. Ünlü şarkıcı, bir dönemin popüler kız grubu 'Hepsi' hakkında merak edilenleri anlatmıştı.'GRUPTAN AYRILMAM EN HAYIRLISI OLDU'Gülçin, 'Gruplar belli bir süre sonra ayrılıyor, insani bir durum zaten. Dört kişinin aynı istekte buluşması çok da kolay değil. Şu an aramızda bir husumet yok ama mesajlaşıyoruz. Görüşme fırsatı bulamadık. Grubun ilk dağıldığı dönemde aramızda belirli anlaşmazlıklar oldu tabi ki. Ama ben kin, nefret besleyen biri değilim. Gruptan ayrılmam da en hayırlısı oldu benim için. Benim yerimde başka biri olsa çok daha erken ayrılırdı; ama ben sevenlerimi üzmemek için direnebildiğim kadar direnmiştim. 'Kendim müzik yapayım' düşüncesiyle değil, mutsuz olduğum için ayrıldım. Çok da uzun zaman oldu, güzel başarılar elde ettik. Güzel hatırlamak istiyorum' demişti.'BUGÜN TOPLANIP YARIN KONSER YAPMAKLA OLMUYOR'Ergül'ün bu sözlerinden günler sonra grup üyelerinden Yasemin Yürük, verdiği bir röportajda “Kızları ikna edebilirsem 20'inci yıla özel bir konser vermek için tekrar bir araya gelebiliriz” demişti. Gülçin Ergül de konuyla ilgili; şu açıklamayı yapmıştı:Ben solo kariyerime odaklıyım, grubun 20'inci yılı için henüz üç sene var. Bu olaylar bugün toplanıp yarın konser yapmak ile olmuyor, çalışmak gerekiyor. Henüz belli olan bir şey yok. Dediğim gibi solo kariyerime odaklıyım, eğer böyle bir şey olursa onu o zaman konuşuruz.ERGÜL'DEN HEPSİ AÇIKLAMASITüm bunların ardından Gülçin Ergül, Ekşi sözlüğün soru cevap köşesine konuk oldu. Sözlük yazarlarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, Hepsi grubundan ayrılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Ergül, 'Siz de eski günleri özlüyor musunuz?' sorusuna; 'Tabii ki eski günlerin çok güzel bir değeri var ama anda yaşamaya gayret ediyorum. Şu anın bir hediye olduğunu asla unutmuyorum' diye yanıt verdi.'GÖRÜNDÜĞÜ KADAR KOLAY DEĞİL'Ünlü isim, bir yazarın 'ABBA bile bir araya geldi. Bitsin artık bu hasret... İnsanlar sizi birlikte sevdi' sözlerini de şöyle cevapladı:Hepsi', hala sevilmeye devam ediyor. Hepsi'nin bir araya gelmesi yani sadece bir konser için vs. görünse de onun arkasında çok uzun bir çalışma sürecinden geçmesi gerekiyor. 20'nci yılımıza daha üç yıl var böyle bir çaba olduğu söylenmiş bu konuda ama o zamana kadar bence düşünebiliriz. Olumsuz bir cevap vermek istemiyorum, sizleri üzmemek için ama hiçbir şey göründüğü kadar kolay değil. Artık aramızda da saygı ve sevgi çerçevesinde bir iletişim var. Çok sık olmasa da bu şekilde devam etmesi bana daha sağlıklı geliyor. Göreceğiz ileride.'MUTSUZDUM, HUZUR ARADIM'Gülçin Ergül, kendisine yöneltilen; 'Hepsi grubundan neden ayrıldınız, bu karardan pişmanlık duydunuz mu?' sorusunu da cevapladı.Şarkıcı, 'Her şey bir etkileşim aslında... Her şey güzel giderken 'ben ayrılayım, tek başıma bir şeyler yapayım' demedim. Mutsuzdum ve huzur aradım. Ayrılmam gerekiyordu. Kimseye hiçbir kötülük yapmadan sadece yokluğumu hissettirdim bu kadar. Ve asla da bu karardan pişmanlık duymadım. Arkadaşlarımı sevgiyle ve saygıyla olduğu gibi kabul ederek hayatımda konumlandırıyorum. Çok güzel başarılarımız oldu beraber' dedi.Hepsi grubunun beşinci üyesinin Şahan Gökbakar olduğu iddiası doğru mu? konusuna da açıklık getiren Ergül, 'Bir zaman öyleydi ama önce o ayrıldı. Sonra peşini ben takip ettim' ifadelerini kullandı.AYRILIK SONRASI SÜREÇ HAKKINDA KONUŞTUÜnlü isim, 'Hepsi grubundan ayrıldıktan sonra hayatınızda neler değişti? Gruptan ayrılmanız size olumlu katkısı mı, yoksa olumsuz katkısı mı oldu?' sorusuna da 'Bence olumlu katkısı oldu. Dünyada hiçbir şeyi huzuruma değişmem' şeklinde cevap verdi.