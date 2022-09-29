. Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım’dan Aylin Mavi isyanı! O paylaşımlara ateş püskürdü.

Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'nin sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıkmış, Gamze Erçel konuyla ilgili açıklama yaparak tedavi sürecinden olduklarını söylemişti. Aylin Mavi'nin görüntülerinin kullanılarak yapılan haberler baba Caner Yıldırım'ı kızdırdı. Yıldırım sosyal medyadan isyan etti..

Çıkan haberlerden sonra Gamze Erçel, kızı Mavi'nin durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.Gamze Erçel açıklamasında "Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz.. İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi'de gayet iyi" demişti..Gamze Erçel'in 2,5 yaşındaki küçük kızının babası Caner Yıldırım ise yapılan paylaşımlardan rahatsız oldu..Caner Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı: