. Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım’dan Aylin Mavi isyanı! O paylaşımlara ateş püskürdü.
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Beyaz Gazete
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Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım’dan Aylin Mavi isyanı! O paylaşımlara ateş püskürdü.

Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'nin sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıkmış, Gamze Erçel konuyla ilgili açıklama yaparak tedavi sürecinden olduklarını söylemişti. Aylin Mavi'nin görüntülerinin kullanılarak yapılan haberler baba Caner Yıldırım'ı kızdırdı. Yıldırım sosyal medyadan isyan etti..

Ekleme: 29.09.2022 - 14:36 Güncelleme: 29.09.2022 - 14:42 / Editör: Ozge Selin
Çıkan haberlerden sonra Gamze Erçel, kızı Mavi'nin durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım’dan Aylin Mavi isyanı! O paylaşımlara ateş püskürdü.

Gamze Erçel açıklamasında "Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz.. İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi'de gayet iyi" demişti..

Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım’dan Aylin Mavi isyanı! O paylaşımlara ateş püskürdü.

Gamze Erçel'in 2,5 yaşındaki küçük kızının babası Caner Yıldırım ise yapılan paylaşımlardan rahatsız oldu..

HANDE ERÇEL'İN ENİŞTESİ SİTEM ETTİ

Caner Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:


Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım’dan Aylin Mavi isyanı! O paylaşımlara ateş püskürdü.


."Bir daha ailemize ait video ve görselleri kullanarak hassas bir konu olan sağlık durumu üzerinden dramatik cümle, müzik ve editlerle kamuoyunun dikkatini çekecek videolar ve görseller ile takipçi kazanmak adına paylaşım yapan magazin sayfaları hakkında suç duyurusunda bulunacağım".
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