Evinin fiyatı dudak uçuklattı!

Pop müziğin parlayan yıldızı ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, menajer sevgilisi Tolga Akış'la 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de dünyaevine girmişti. Zeynep Bastık ve Tolga Akış cephesinden kısa süre önce sevenlerini üzen haber gelmişti. Ünlü çiftin boşandıkları ortaya çıkmıştı. Son zamanlarda özel hayatıyla gündeme gelen genç şarkıcı, şimdi de kazancıyla konuşuluyor. Zeynep Bastık'ın Urla'daki lüks evi gündem oldu. Bastık'ın evinin değeri dudak uçuklattı.

Pop müziğin son dönemde yıldızı parlayan ismi Zeynep Bastık, menajerliğini de yapan reklamcı Tolga Akış'la 3 yıllık beraberliğin ardından 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de evlenmişti. Ancak ünlü çift, evlenmelerinin üzerinden daha 1 yıl geçmeden boşanma kararı aldı.



Güzel şarkıcı Zeynep Bastık, evliliği bitirmek konusunda eşiyle anlaşmaya vardı. Basrık ardından birlikte yaşadıkları Levent'teki evden ayrıldı ve kendine Ulus'ta bir daire kiraladı.



Zeynep Bastık, sosyal medya hesabı Instagram'dan boşanma haberlerini doğruladı. Bastık, " Birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz" demişti. Boşanma iddiasını doğrulayan Tolga Akış, evlilik birliğini yürütemediklerini, ancak aralarında bir sorun olmadığını söyledi.



Tolga Akış, "Evet, iddia doğru. Biz boşanma kararını bir süre önce almıştık ama evden yeni taşındı. Aramızda dargınlık, küskünlük yok. Husumet asla yok. Evlilik herkesin kaldırabileceği bir şey olmayabilir. Benim hayatta en yakın arkadaşım Zeynep. Onun en yakın arkadaşı da benim. Birlikte çalışmaya devam ediyoruz, iki günde bir buluşuyoruz. Geleceğe yönelik planlarımız da var. Biz bambaşka bir bağ yaşıyoruz. Eş olmanın ötesinde bir ilişkimiz var" ifadesini kullandı.



BİZDEN İHANET ÇIKMAZ



Tolga Akış, boşanmaya ihanetin mi yol açtığı sorusunu şöyle yanıtladı:



"Biz evlilik işini kıvıramadık. Hiç aramız bozulmasın, tartışmayalım dedik. Mutlaka ihanet yüzünden bittiğini söyleyenler olacaktır. Ama benden de Zeynep'ten de öyle bir şey çıkmaz."



Son zamanlarda özel hayatıyla gündeme gelen genç şarkıcı, şimdi de kazancıyla konuşuluyor.



Konserlerinin yanı sıra YouTube tıklanmaları sayesinde de servet kazanan Zeynep Bastık'ın Urla'daki lüks evi gündem oldu. Konserlerinden 500 bin TL aldığı konuşulan 29 yaşındaki Zeynep Bastık'ın Urla'daki evi göz kamaştırdı.



40 milyon TL

Bastık'ın doğayla iç içe olan Urla'daki evin değerinin ise 40 milyon TL civarında olduğu konuşuluyor.



Öte yandan ünlü şarkıcı Edis ile meslektaşı Zeynep Bastık'ın geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan dans videosu sosyal medyada gündem olmuştu.



Edis ile samimi dansı olay olmuştu! Şarkıcı Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanıyor | Video



Zeynep Bastık ve Edis'in samimi halleri sosyal medyada tartışma yaratmıştı.



Ünlü şarkıcı Edis, "Her şeyden önce biz Zeynep'le aileyiz. Zeynep benim kardeşim, eşi menajerim" demişti.