. Zehra Çilingiroğlu ile Mehmet Dinçerler Yunanistan'da
  • USD: 18,45 - 18,48
  • EURO: 17,77 - 17,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Zehra Çilingiroğlu ile Mehmet Dinçerler Yunanistan'da

Hadise ile boşanma aşamasındaki Mehmet Dinçerler, Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile tatile çıktı.

Ekleme: 28.09.2022 - 11:42 Güncelleme: 28.09.2022 - 11:48 / Editör: Ozge Selin
30 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda yapılan küçük bir nikah töreniyle dünyaevine giren Hadise ve Mehmet Dinçerler'den kötü haberler gelmeye devam ediyor.

Mehmet, Zehra'ya kaldı

5 ay süren evlilikten sonra olaylı bir ayrılık yaşayan Mehmet Dinçerler, bir süredir ortalıklarda görünmüyordu. Haftalardır sessizliğini koruyan Mehmet Dinçerler'in, Rodos'ta Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu ile tatil yaptığı ortaya çıktı.

Zehra Çilingiroğlu ile Mehmet Dinçerler Yunanistan'da


Takılar Hadise'nin oldu

Dinçerler, boşanma kararı aldıktan sonra Hadise’den düğünde takılan takıları ve 3 milyon liralık tektaşı geri istemişti. Hürriyet'te yer alan habere göre; Dinçerler'in avukatı mahekemeye verdiği dilekçede, müvekkilinin 'özgürlük kısıtlayıcı eş' gibi lanse edildiğini ancak Hadise'nin yanında olma isteklerini karşılıksız bıraktığını dile getirdi. Avukat ayrıca; düğünde hediye edilen tüm takıların Hadise'ye bırakıldığını söyledi.

Hadise hala ağlıyor

Eylül ayının başında verdiği bir konserde 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken ağlayan Hadise, geçtiğimiz akşam Kuzey Kıbrıs'ta bulunan bir otelde sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı, gözyaşlarına hakim olamadı.


Meral Akşener bir polisimizi şehit eden teröristi 'mağdur gazeteci' olarak tanımlayan CHP'ye sessiz kaldı
AK Partili Hamza Dağ: CHP nin terör örgütleriyle ilişkisi açıkçası görülmektedir
Vatandaşlar İETT'ye isyan etti: Kapısı açılmayan otobüsün önüne atladılar
Tunç Soyer faturayı vatandaşa kesti! İzmir'de İçme suyuna bir zam daha
Büyükçekmece'de öğrencilerin otobüs sırası metrelerce uzadı
İstanbul’da denetim: İki İETT otobüsüne ceza
Osman Gökçek'ten Meral Akşener'e: HDP'nin oyu Mansur Yavaş'a giderken niye itiraz etmedin?
Bakan Akar'dan Mersin'deki hain saldırı ile ilgili açıklama
Avrupa'da durum içler acısı! Elektrik faturalarına yüzde 750 zam!
MİT kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan teröristi etkisiz hale getirdi
Mersin'de terör operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında büyükşehir belediyesi personelleri de var
Bakan Kurum detayları tek tek açıkladı! Sosyal konutta kriterler belli oldu
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
HDP'li Buldan Mersin'de bir polisi şehit eden teröristin serbest bırakılması için Meclis'e önerge vermiş
Meral Akşener'den flaş açıklama...
Mersin Büyükşehir Belediyesi PKK karargahına döndü! MHP'li Olcay Kılavuz'dan çarpıcı sözler...
Meral Akşener: CHP'ye borcumuzu ödedik hatta alacaklı hale geldik
Ankara ikinci şehir hastanesine kavuşuyor: Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Grip aşıları 65 yaş üstü ve kronik hastalar için e-Nabız'da tanımlandı!
Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 22 gözaltı
Meteoroloji saat verdi ve uyardı: Sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji saat verdi ve uyardı: Sağanak yağmur geliyor

Dünya'yı kurtarma operasyonu: DART! NASA ilk adımı attı

Dünya'yı kurtarma operasyonu: DART! NASA ilk adımı attı

Emir bebek eşcinsel aileden alındı

Emir bebek eşcinsel aileden alındı

Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak

Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak

2022'de Android 13 güncellemesi alacak Samsung modelleri

2022'de Android 13 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Tesla, insansı robotunu 30 Eylül'de sergileyecek

Tesla, insansı robotunu 30 Eylül'de sergileyecek