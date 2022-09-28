. Yağmur Sarnıç ve annesi hakkında 36 yıl hapis istemi
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Beyaz Gazete
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Yağmur Sarnıç ve annesi hakkında 36 yıl hapis istemi

Eski futbolcu Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç ve annesi hakkında kamu görevlilerine hakaret suçundan 36 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ekleme: 28.09.2022 - 17:49 Güncelleme: 28.09.2022 - 17:52 / Editör: Ozge Selin
Emre Aşık ve eski eşi Yağmur Sarnıç arasında sular durulmuyor... Sık sık vukuatlarıyla magazin gündeminde yer alan Yarnıç, bu kez şiddet olayıyla adından söz ettirdi. 6 Eylül 2019 tarihinde çekişmeli olarak boşanıan çiftin çocuklarının velayeti baba Aşık'a verildi. Aşık'ın avukatı ve görevliler, çocukları almak için Sarnıç'ın yaşadığı eve gitti. Burada genç kadın ve annesinin saldırısına uğrayan memurlar olayı mahkemeye taşıdı.

Soruşturma başlatıldı
1 Temmuz 2019 yılında yaşanan olayda, görevlileri karşısında görünce çılgına dönen Yağmur Sarnıç ve annesi Safure demir, görevlilere hakaret ederek saldırmaya başladı. Yapılan şikayetin ardından Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Yağmur Sarnıç ve annesi hakkında 36 yıl hapis istemi

İddianame hazırlandı

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheli anne kızın müştekilerin görevlerini yapmalarını engelledikleri, 2 şüphelinin müştekilerin yakasına yapışarak kollarına vurdukları, küfür ve hakaretler ettikleri, tehdit ettikleri ve ayrıca şüpheli Sarnıç'ın müştekilere çöp konteynırı fırlattığı aktarıldı.

36 yıl hapis istemi

'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 36 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan şüpheliler Yağmur Sarnıç ve Safure Demir'in yargılanmasına başlandı. Davalılar ilk duruşmaya katılmazken, müştekiler Murat Y. ve Emre Aşık'ın avukatı Funda S. duruşma salonunda hazır bulundu.


"Bana ve arkadaşlarıma tekme attı"

Müşteki Murat Y. beyanında, olay günü çocuk teslimi için eve gittiklerini belirterek, "Kapıyı çaldığımızda sanık saatlerce kapıyı açmadı. Basın mensupları gelince kapıyı açtılar ve çocukları vermemek için direndiler. Sanık Yağmur bana ve arkadaşlarıma tekme attı. Annesiyle birlikte bize küfürler ettiler. Ayrıca biz çocukları alıp giderken sanıklar bize terlik fırlattı" diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

"Evin içinden bize terlik fırlattı"

Aşık'ın avukatı müşteki Funda S. ise "Olay günü pedagog, icra memurları ve polislerle birlikte eve gittik. Basın gelince sanıklar evin içinden bize terlik fırlattı. Daha sonra bize küfürler etmeye başladılar. 2 sanık da beni darbetti. Çocukları babaya teslim ettikten sonra hastaneye giderek darp raporu aldık" dedi.

Dava ertelendi

Mahkeme, sanık Yağmur Sarnıç hakkında zorla getirme kararı çıkartılmasına karar vererek davayı erteledi.

Suçlamaları kabul etmedi
Sanık Safur Demir ise Bursa'dan talimatla alınan ifadesinde olay günü kızına destek amaçlı gittiğini, Emre Aşık'ın uzaklaştırma kararı olduğunu, memurları görünce şoka girdiklerini, torunlarının gitmek istemediklerini, polislerin kızının kollarını ters kelepçe yapmaya çalıştıklarını ve üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti.

Yağmur Sarnıç ve annesi hakkında 36 yıl hapis istemi


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