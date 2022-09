. Ünlü çift evlilik yolunda ilk adımı attı!

Tv8 ekranlarından yayınlanan Survivor All Star 2022'de farklı takımlarda yarışan ve aşk yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ile Sude Burcu'nun mutlu birliktelikleri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan Öcal, partide sevgilisine evlililk teklif etmişti. Bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan ikili, evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandılar. Burcu, nişan töreninden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star 2022'de aşk yaşadıkları ortaya çıkan Sude Burcu ile Mert Öcal, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Sık sık aşk pozlarını paylaşan çiftten 26 yaşındaki Burcu, Türkiye'ye gelir gelmez soluğu sevgilisinin yanında almış ve oyuncuyla çektikleri kareye kırmızı kalp emojisi koyarak sosyal medyada paylaşmıştı.AŞK POZUAşkları dolu dizgin devam eden Sude ve Mert, son pozlarıyla gündem olmuştu. Öcal, sevgilisiyle çektiği fotoğrafları 'Always ( Daima)' notuyla paylaşmıştı. Bu paylaşıma kayıtsız kalmayan Burcu da sevgilisine 'Hep!' karşılığını vermişti.'DÜNYA YAKIŞIKLILAR GÜNÜ'N KUTLU OLSUN AŞKIM'İlişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmeyen ikiliden Sude Burcu, Mert Öcal'ın Dünya Yakışıklılar Günü'nü kutladı. Öcal'ın pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Burcu, 'Yalnız bugün Dünya Yakışıklılar Günü'ymüş. Kutlu olsun aşkım... Dünya yakışıklım benim' diye yazmıştı.Sevgilisinin bu paylaşımına kayıtsız kalmayan Mert Öcal ise aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından 'Teşekkürler aşk' notuyla yayınlamıştı.SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİKendisinden 13 yaş küçük Sude Burcu ile mutlu birlikteliği süren Survivor Mert, birkaçgün önce doğum günü partisinde sevgilisine evlilik teklifinde bulunmuştu.'Umarım bundan sonraki hayatını benimle geçirir' diyen Mert Öcal'ın yüzüğü çıkardığı anlarda Sude Burcu bir hayli şaşırmıştı. Arkadaşlarının alkışları içinde teklifi kabul eden Survivor Sude mekanı 'Evet evet evet' diyerek inletmişti.NİŞANLANDILARSürpriz tekliften birkaç gün sonra ünlü çiftten güzel haber geldi. Öcal, İzmir'e gidip Sude Burcu'yu ailesinden istedi. Kız isteme merasiminin ardından ünlü çiftin yüzükleri takıldı. Nişanlanan Burcu ile Öcal, evlilik yolunda ilk adımı attı. Çiftin nişan töreninden kareler, sosyal medyadan paylaşıldı.AŞK BÖYLE ORTAYA ÇIKMIŞTIÖte yandan Survivor All Star'ın ilk başlarında aşklarını gizli tutan Sude Burcu ve Mert Öcal'a; Evrim Keklik, oyun alanında 'Aranızda bir şey mi var?' diye sorunca gerçekler ortaya çıkmıştı.Survivor 2020'de de yarışan Mert Öcal, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Sude'ye çiçek hediye etmişti. Sürprize karşılık veren Sude, teşekkür edip, çiçeği almış ve ünlü oyuncunun Sevgililer Günü'nü kutlamıştı.'BU ADAMLA NELER YAŞADIĞIMI BİLEMEZSİN'Mert Öcal'ın bu hamlesi, Nisa Bölükbaşı'nı kızdırmıştı. Gönüllüler adına mücadele eden Nisa, takım arkadaşı Sude'ye Mert'in dışarıda bir ilişkisi olduğunu söylemiş ve 'Daha havaalanında 'Seni seviyorum' dedi. 10 saniye sonra senin yanına geldiyse bu içimi yiyor anladın mı?' sözleriyle tepkisini dile getirmişti. Sude ise, 'Bu çok özel bir konu! Sen benim neden devam ettiğimi bilemezsin. Daha önceden benim bu adamla 8-9 ay neler yaşadığımı bilemezsin' ifadelerini kullanmıştı.Mert ve Makbule'nin birlikteliğini bildiğini söyleyen Nisa, bildiklerini Sude'ye anlatmıştı. Survivor 2020'de yarışan Makbule Şakalakoğlu da Nisa'ya sarıldığı fotoğrafı yayınlayarak, yakın arkadaşının desteğine karşılık vermişti. Sosyal medyada Mert Öcal'ı takip etmeyi bırakan Şakalakoğlu, birlikte yer aldıkları fotoğrafları da kaldırmıştı.