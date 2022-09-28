. Taha Duymaz yeni mesleğini açıkladı
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Beyaz Gazete
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Taha Duymaz yeni mesleğini açıkladı

Sosyal medyada çektiği yemek videoları ile ünlenen Taha Duymaz, yeni mesleğini açıkladı. Ünlü fenomen Taha Duymaz'ın yeni mesleğini duyan sosyal medya kullanıcıları "Ne alaka" yorumunda bulundu.

Ekleme: 28.09.2022 - 12:39 Güncelleme: 28.09.2022 - 12:46 / Editör: Ozge Selin
Yaptırdığı estetik işlemlerle ile adından söz ettiren ve sosyal medyada yayınladığı yemek videoları ile gündeme gelen Taha Duymaz, şaşırtan bir karar aldı.

TAHA DUYMAZ YENİ MESLEĞİNİ AÇIKLADI

Ünlü sosyal medya fenomeni Duymaz, yeni mesleğini açıkladı. Taha Duymaz şarkı çıkardığını "Merhabalar uzun zamandır üzerinde çalıştığımız şarkı klibim sonunda hazır. Taha Duymaz-Koz adlı şarkım 7 Ekim'de yayında. Bu şarkı için çok fazla emek sarf ettim umarım hak ettiği değeri alır" diyerek duyurdu. Duymaz'ın açıklamasının ardından sosyal medya kullanıcıları "Ne alaka", "Sen de mi brütüs" ve "Bence yemek videolarına devam etmelisin" gibi yorumlarda bulundu.


Taha Duymaz yeni mesleğini açıkladı
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