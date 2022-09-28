. Sakıp Sabancı'nın oğlunun son hali
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Beyaz Gazete
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Sakıp Sabancı'nın oğlunun son hali

Merhum iş insanı Sakıp Sabancı'nın verdiği bir röportajda "Mal, mülk, para bir yana. Fabrikalar yaptım, arabalar ürettim ama ona bir ayakkabı giydiremedim ya, yüreğimde ateştir" dediği oğlu Metin Sabancı'nın son hali ortaya çıktı. Melisa Tapan, Metin Sabancı'yı paylaştı.

Ekleme: 28.09.2022 - 10:06 Güncelleme: 28.09.2022 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Sakıp Sabancı'nın 1970 yılında kucağına aldığı engelli oğlu Metin Sabancı'nın son hali yıllar sonra ortaya çıktı. Katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Sakıp Sabancı, Metin Sabancı için "Mal, mülk para bir yana. Ona ayakkabı giydiremedim ya, yüreğimde ateştir" demişti.

YEĞENİ METİN SABANCI'NIN SON HALİNİ PAYLAŞTI

Metin Sabancı'nın son halini yeğeni Melisa Tapan sosyal medya hesabından paylaştı. Tapan, dayısı ile fotoğrafının altına "Telefonumu karıştırırken karşıma çıktı bu resim. Ne yakışıklı, ne masum benim dayım" notunu düştü.

Sakıp Sabancı'nın oğlunun son hali

METİN SABANCI HASTALIĞI NEDİR?

Metin Sabancı spastik felç hastasıdır. Ablası Dilek Sabancı, babasının hayır işleri hakkında: "Babam olmasaydı Türkiye'nin ilk bilinçli spastik çocuklar rehabilitasyon merkezi, ardından kemik hastanesi de açılmayacaktı. Ben ve kardeşimin durumları sayesinde şimdi birçok çocuk ameliyat olabiliyor. Bazen her şeyin bir nedeni var, diye düşünüyorum. Ama siz yine de sadece bu açıdan almayın. Mesela bizim ailenin kurduğu körler okulu da var, ama ailede hiç kör yok!" şeklinde konuşmuştur.

İşte o paylaşım;

Sakıp Sabancı'nın oğlunun son hali

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