. Mavi ile saklambaç keyfi...

Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel ile reklamcı Caner Yıldırım, 2019 yılında dünyaevine girmiş, aynı sene kızları Aylin Mavi'yi kucaklarına almıştı. Son olarak kız kardeşi Hande Erçel ve ailesiyle tatile giden Gamze Erçel, geçtiğimiz haftalarda 2.5 yaşındaki kızı Aylin Mavi'nin sağlık sorunları yaşadığı haberleri ile gündeme gelmişti."İKİ HAFTA ÖNCE TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI, MAVİ GAYET İYİ"Sosyal medyada aktif olmaması dikaktlerden kaçmayan 30 yaşındaki Gamze Erçel, Instagram hesabından kızının sağlık durumuyla ilgili olarak şu mesajı paylaşmıştı:Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz. İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi de gayet iyi. Normalde böyle bir açıklamayı yapmak gibi bir niyetimiz yoktu. Önceden çekimleri yapılmış ve anlaşmamız olan içerikleri paylaşmak dışında pek aktif değildim zaten.Erçel, sözlerine; "Süreci de elimizden geldiğince gizli tutmaya, hatta aile büyüklerimize de 'Ufak bir sağlık sorunu yaşıyoruz' diyerek tamamlamaktı niyetimiz. Fakat çok az kişinin bilmesine rağmen bir şekilde bu konu birilerinin magazin malzemesi haline gelmiş oldu. Şu ana kadar hemen hepsi ricamız üzerine haberi kaldırdı. Haberi hiç paylaşmayıp hassasiyet gösteren diğer magazin sayfalarına ayrıca teşekkür ederim. Çünkü en başında dediğim gibi biz bu işi en sessiz, sakin bir şekilde atlatıp tekrar geri dönecektik. Maalesef ipin ucu kaçtı. Destekleriniz ve anlayışınız için teşekkürler" diye devam etmişti.MAVİ'YLE MUTFAĞA GİRDİTüm bu yaşananlar sonrasında Gamze Erçel, kızıyla mutfakta çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı. Instagram'da yaklaşık 5 milyon takipçisi olan Erçel, Mavi'yle pankek yaptıkları anlara; "Günaydın, pankek sabahı" notunu düşmüştü.AİLECE SAKLAMBAÇ OYNADILARŞimdilerde vakitlerinin tamamını kızları Aylin Mavi ile geçiren Gamze Erçel ile Caner Yıldırım'dan yeni bir paylaşım geldi. Yıldırım, evde eşi ve kızıyla saklambaç oynadıkları anı takipçilerinin beğenisine sundu. Videoda; Mavi'nin 8'e kadar saydıktan sonra yeniden dörtten başlaması ve kızını sobeleyen Yıldırım'ın; Erçel'in yerini söylemesi dikkatlerden kaçmadı."ÇOK TATLISINIZ"Caner Yıldırım, paylaşımına; "Saklambaç oynarken Gamze daha çok Mavi’nin 5-6 yaş büyük ablası gibi. Ben de ispiyoncu abi" notunu düştü. Caner Yıldırım'ın paylaşımına binlerce beğeni ve "Çok tatlısınız", "Maşallah size", "Hayalimdeki aile" gibi yorumlar geldi.