. 'İkiz' videosu gündem oldu
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'İkiz' videosu gündem oldu

Kendisini Burak Özçivit'e benzeten birinin hazırladığı video, sosyal medyada çok konuşuldu.

Ekleme: 28.09.2022 - 08:59 Güncelleme: 28.09.2022 - 09:09 / Editör: Ozge Selin
Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen'le mutlu bir evliliği olan ve ikinci kez baba olmak için gün sayan Burak Özçivit, sosyal medyada yine gündem oldu. Sosyal medyada bir kullanıcı, Burak Özçivit'e benzediğini iddia ederek karşılaştırmalı olarak fotoğraflarının yer aldığı bir video paylaştı. Kendisini Burak Özçivit'e benzeten kullanıcının o videosu olay oldu.

"Burak'ın ikizi gibi"
Video hakkında birçok yorum yapıldı. Bazıları Burak Özçivit'e hiç benzetmese de bir kısım kullanıcı da "Burak'ın ikizi gibi" yorumlarda bulundu.

'İkiz' videosu gündem oldu
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