. Hadise yine ağladı

Hadise ile eşi iş insanı Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz nisan ayında nikah masasına oturmuştu.Ancak çiftin evlilikleri oldukça kısa sürdü. Beşinci aylarında boşanma kararı alan çiftten Hadise, verdiği boşanma dilekçesinde, eşi Mehmet Dinçerler'den psikolojik baskı gördüğüne yönelik ifadeler kullanmış ancak Dinçerler bunu reddetmişti.Eylül ayının başında verdiği bir konserde '' şarkısını söylerken ağlayan Hadise, geçtiğimiz akşam Kuzey Kıbrıs'ta bulunan bir otelde sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı, gözyaşlarına hakim olamadı. Ağlamaya başlayan Hadise için bu anlarda ekip, ışıkları söndürdü. Dinleyicileri ise "Ağlama" diye bağırarak destek oldu.