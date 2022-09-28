. Hadise yine ağladı
  • USD: 18,45 - 18,48
  • EURO: 17,77 - 17,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hadise yine ağladı

Geçtiğimiz akşam verdiği konserde gözyaşlarını tutamayan Hadise'yi hayranları sakinleştirdi.

Ekleme: 28.09.2022 - 09:52 Güncelleme: 28.09.2022 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
Hadise ile eşi iş insanı Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz nisan ayında nikah masasına oturmuştu.

5 ay sürdü
Ancak çiftin evlilikleri oldukça kısa sürdü. Beşinci aylarında boşanma kararı alan çiftten Hadise, verdiği boşanma dilekçesinde, eşi Mehmet Dinçerler'den psikolojik baskı gördüğüne yönelik ifadeler kullanmış ancak Dinçerler bunu reddetmişti.

Hadise yine ağladı

"Ağlama"
Eylül ayının başında verdiği bir konserde 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken ağlayan Hadise, geçtiğimiz akşam Kuzey Kıbrıs'ta bulunan bir otelde sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı, gözyaşlarına hakim olamadı. Ağlamaya başlayan Hadise için bu anlarda ekip, ışıkları söndürdü. Dinleyicileri ise "Ağlama" diye bağırarak destek oldu.
Meral Akşener bir polisimizi şehit eden teröristi 'mağdur gazeteci' olarak tanımlayan CHP'ye sessiz kaldı
AK Partili Hamza Dağ: CHP nin terör örgütleriyle ilişkisi açıkçası görülmektedir
Vatandaşlar İETT'ye isyan etti: Kapısı açılmayan otobüsün önüne atladılar
Tunç Soyer faturayı vatandaşa kesti! İzmir'de İçme suyuna bir zam daha
Büyükçekmece'de öğrencilerin otobüs sırası metrelerce uzadı
İstanbul’da denetim: İki İETT otobüsüne ceza
Osman Gökçek'ten Meral Akşener'e: HDP'nin oyu Mansur Yavaş'a giderken niye itiraz etmedin?
Bakan Akar'dan Mersin'deki hain saldırı ile ilgili açıklama
Avrupa'da durum içler acısı! Elektrik faturalarına yüzde 750 zam!
MİT kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan teröristi etkisiz hale getirdi
Mersin'de terör operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında büyükşehir belediyesi personelleri de var
Bakan Kurum detayları tek tek açıkladı! Sosyal konutta kriterler belli oldu
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
HDP'li Buldan Mersin'de bir polisi şehit eden teröristin serbest bırakılması için Meclis'e önerge vermiş
Meral Akşener'den flaş açıklama...
Mersin Büyükşehir Belediyesi PKK karargahına döndü! MHP'li Olcay Kılavuz'dan çarpıcı sözler...
Meral Akşener: CHP'ye borcumuzu ödedik hatta alacaklı hale geldik
Ankara ikinci şehir hastanesine kavuşuyor: Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Grip aşıları 65 yaş üstü ve kronik hastalar için e-Nabız'da tanımlandı!
Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 22 gözaltı
Meteoroloji saat verdi ve uyardı: Sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji saat verdi ve uyardı: Sağanak yağmur geliyor

Dünya'yı kurtarma operasyonu: DART! NASA ilk adımı attı

Dünya'yı kurtarma operasyonu: DART! NASA ilk adımı attı

Emir bebek eşcinsel aileden alındı

Emir bebek eşcinsel aileden alındı

Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak

Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak

2022'de Android 13 güncellemesi alacak Samsung modelleri

2022'de Android 13 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Tesla, insansı robotunu 30 Eylül'de sergileyecek

Tesla, insansı robotunu 30 Eylül'de sergileyecek