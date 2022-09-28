. Camdaki Kız’ın kadrosunda sürpriz isim...
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Camdaki Kız’ın kadrosunda sürpriz isim...

Kanal D'nin perşembe akşamları yayınlanan sevilen dizisi Camdaki Kız, üçüncü sezonuyla ekranlara döndü. Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerinde olduğu Camdaki Kız'ın kadrosuna ünlü oyuncu Cemal Hünal da katıldı. Başarılı oyuncu dizide kritik bir rolle seyirci karşısına çıkacak. İşte detaylar...

Ekleme: 28.09.2022 - 02:11 Güncelleme: 28.09.2022 - 02:12 / Editör: Ozge Selin
Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, her perşembe yeni bölümleri ile ekrana gelen dizisi Camdaki Kız’ın kadrosu büyüyor. Yer aldığı projeler ile seyircinin beğenisini kazanan sevilen oyuncu Cemal Hünal, Camdaki Kız ile izleyici karşısına çıkıyor. Hünal dizide, Emir karakterine hayat verecek.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Camdaki Kız ekrana gelen son bölümde Sedat'ın Alp'i dövmesi sonrasında hapse düşmesi ile Koroğlu ailesi yeni bir kaosa sürüklendi. Rafet, Sedat'ı hapishanede ziyarete gitti ve gerçekleri oğlu Sedat'tan duymak istediğini söyledi. Sedat ise her zaman olduğu gibi gerçekler yerine babasına yalan söyledi. Nalan, yatağının baş ucuna koyulan notla tedirgin olurken apar topar Hayri'ye mesaj attı.

Bir daha asla böyle bir durumun yaşanmayacağını söyleyen Nalan'ın sözleri karşısında Hayri sessiz kalmayı tercih etti. Cana, Alp'e reddedemeyeceği bir teklif sunarken Alp, teklifi bir şartla kabul edeceğini ve bebeği dünyaya getirmeyeceği sözünü Cana'dan aldı.

HAYRİ VE NALAN DEPODA SIKIŞTI

Nalan yaşadığı tedirginlikler neticesinde kendisine son dönemde kötü davranan Selen ile yüzleşti. Üstü kapalı yaşanılanların farkında olduğunu söyleyen Selen notu kendisinin yazdığını söylemedi. Nalan mesajlarına cevap alamadığı Hayri'ye depoda buluşmak için mesaj attı. Hapishaneden çıkan Sedat eşinin peşinde depoya inerken Hayri ve Nalan depoda köşeye sıkıştı.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız yeni bölümleri ile her perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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