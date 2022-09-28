. Aleyna Tilki'nin sevgilisi bakın kim çıktı!

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile sık sık magazin basınında yerini alan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki şimdi de özel hayatı ile gündeme geldi. Rapçi Uzi ile aşk yaşadığı iddialarıyla adı anılan Aleyna Tilki'den ters köşe geldi.Söylemezsem Olmaz programında yer alan habere göre; Seren Serengil'in daha önce ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin yanında gördüğünü söylediği kişinin yeni sevgilisi Barış Berber olduğu öğrenildi. Aleyna Tilki yeni sevgilisi Barış Berber ile çekilmiş fotoğrafını kalp emojisiyle instagram hesabından paylaştı.