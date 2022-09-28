. 5 ay önce evlenmişlerdi... Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma tarihi netleşti
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Beyaz Gazete
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5 ay önce evlenmişlerdi... Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma tarihi netleşti

Ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler 5 aylık evliliklerini noktalama kararı aldı. Magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma tarihi netleşti. Hadise, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadı.

Ekleme: 28.09.2022 - 14:45 Güncelleme: 28.09.2022 - 14:50 / Editör: Ozge Selin
30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda basına kapalı bir düğünle nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, aldığı boşanma kararı ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Hadise ile Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de boşanıyor.

5 ay önce evlenmişlerdi... Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma tarihi netleşti

Boşanma dilekçesinde, Mehmet Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı iddia edilmişti. Dilekçede, "Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir" denilmişti. Hadise maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmayarak "Evlilik Birliğinin Sarsılması" başlıklı Medeni Kanun 166. maddesi uyarınca boşanmayı talep etmişti.
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